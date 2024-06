Prisión permanente para acusado de violar y estrangular a su exmujer y atropellarla después para simular accidente

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo ha condenado a un varón --J.C.R.F.-- a prisión permanente revisable por asesinar a su exmujer --T.I.T.-- en la localidad toledana de Almonacid en abril de 2022, y a nueve años más de cárcel por un delito de agresión sexual. Así consta en la sentencia, que recoge Europa Press, en la que queda como hechos probados que la víctima quería separarse definitivamente del procesado, del que se había divorciado y con el que tenía tres hijos, y marchar de la vivienda familiar, situación que no aceptó J.C.R.F., que actuó "motivado por razones de dominación o posesión hacia su mujer". De ahí que, haya quedado probado que el 4 de abril de 2022 recogió a la víctima en las inmediaciones del domicilio común, sito en Mascaraque, y dirigió el vehículo hacia la localidad de Almonacid, tomando para ello el camino rural de la Barca, en dirección hacia el camino Alto y el camino del Cementerio, "zona difícilmente transitable y poco concurrida". En un lugar no precisado de esos caminos abordó de forma súbita y repentina a T.I.T., quien se encontraba desprevenida al no poder esperarse tal ataque y, tras agarrarla por el cuello, procedió a desvestirla parcialmente y a penetrarla vaginalmente, eyaculando en su interior. Al tiempo, con intención de acabar con su vida, apretó fuertemente el cuello de T.I.T., hasta provocar su muerte por asfixia. Tras acabar con la vida de su exmujer decidió simular un accidente, para lo cual colocó el cuerpo sin vida de ésta en el camino donde se hallaban y pasó el coche por encima del cadáver. (Habrá ampliación)

