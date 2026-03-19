Docentes en huelga cortan carreteras en comarcas del Vallès, el Maresme y Girona

Barcelona, 19 mar EFE).- Maestros y profesores en huelga han cortado este jueves diversas autopistas y carreteras en las comarcas del Vallès Occidental y el Maresme, en Barcelona, y en la demarcación de Girona, en la cuarta jornada descentralizada de movilizaciones del sector educativo en Cataluña.

Poco antes de las 8:00 de la mañana varias decenas de profesores han cortado la C-58 en los dos sentidos de la marcha en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) causando retenciones kilométricas en esta concurrida vía.

Esta misma carretera se ha cortado en Badia del Vallès (Barcelona) en sentido Norte.

También un grupo de profesores ha cortado en Mataró los accesos a la C-32, la autopista del Maresme, y la C-60, que conecta esta comarca barcelonesa con el Vallès Oriental.

Algunos de los conductores atrapados por la protesta han increpado a los profesores, que portaban pancartas como 'Lluitar també és educar', 'Pasem a l'acció per una bona educació' o 'Fins als ovaris d'omplir formularis'.

Igualmente en la comarca del Maresme otro grupo de manifestantes ha cortado la N-II en Tordera, en los dos sentidos de la marcha.

En Girona, un numeroso grupo de docentes corta intermitentemente la C-65 en Llambilles, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Este mediodía se han convocado manifestaciones de profesores en huelga en Girona, Mataró y Sabadell.

Los sindicatos convocantes, entre ellos el mayoritario Ustec, exigen al Govern que negocie un nuevo acuerdo de mejoras salariales y laborales al considerar insuficiente el que pactó con CCOO y UGT. EFE

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