PP balear responde a las "faltas de respeto" de Negueruela(PSIB): "Ese comportamiento de matón no lo voy a permitir más"

El portavoz del PP en la comisión de investigación por el caso mascarillas del Parlament, José Luis Mateo, ha respondido a las acusaciones y "faltas de respeto" del portavoz socialista, Iago Negueruela, a quien ha advertido que no permitirá más su "comportamiento de matón". "Falta el respeto a los ciudadanos, a esta institución y a mí personalmente", ha dicho el 'popular', después de que Negueruela le haya llamado "ridículo" y, posteriormente, haya abandonado la sala de actos de la Cámara balear acompañado del resto de diputados socialistas. Ante este escenario, Mateo ha opinado que Negueruela "es un cobarde" y ha criticado que sea capaz de venir a la sesión de este viernes "a solar un mitin político". "Hasta aquí voy a llegar. No soporto que nos den lecciones de democracia. Ese comportamiento de matón es una cosa que no voy a permitir más. Insultan, faltan al respeto, tienen un comportamiento antidemocrático y se van", ha censurado el diputado del PP.

Compartir nota: Guardar Nuevo