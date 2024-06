Montserrat y Pons piden el voto al PP porque es el que "más duele" a Sánchez: "Todos los demás lo engordan"

La cabeza de cartel del PP al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y el candidato número cuatro de la lista, Esteban González Pons, han pedido el voto para el Partido Popular en las elecciones europeas de este domingo alegando que es el que "más duele" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dado que "todos los demás lo engordan", en alusión a Vox. Así se han pronunciado en un mitin en el auditorio Parque de Cabecera de Valencia junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Montserrat ha asegurado que no van a "fallar" a los ciudadanos que apoyen al PP en las urnas y ha animado a acudir a votar porque ahora "toca ganarle al socialismo". "El voto que más duele a Sánchez es el voto al PP y por eso hay que darle donde más le duele", ha enfatizado. La dirigente del PP se ha mostrado convencida de que el PP ganará los comicios este domingo y serán un "impulso" para que Feijóo sea "el próximo presidente del Gobierno de España.". "Nuestro país te necesita y tú estarás a la altura de lo que exigen y merecen los españoles", ha dicho al líder del PP. EL PSOE NOS QUIERE "DESGANADOS Y DIVIDIDOS" Tras recordar que el voto "es muy poderoso" y su resultado es "para cinco años", Montserrat ha afirmado que el presidente del Gobierno y el PSOE les quieren "desganados y divididos". "Sánchez quiere que los españoles, hartos de todo, de su corrupción y sus vergüenzas, no salgan a votar por este partido, que está más fuerte que nunca", ha afirmado, para subrayar que "nadie" les va a quitar la "ilusión". Es más, ha dicho que no van "agachar la cabeza" ni van a "callarse cuando ataquen a los jueces y a la prensa". "Y no vamos a mirar hacia otro lado cuando se fulmina la igualdad con una infame ley de amnistía", ha garantizado. Tras asegurar que Sánchez "no es el Estado", ha recalcado que "ya está bien de tener que aguantar tanta tontería, tanto populismo y tanta tomadura de pelo". "El PSOE llegó al Gobierno dando lecciones contra la corrupción y ahora hace campaña con la corrupción por bandera", ha manifestado, para alertar de la "preocupante deriva populista" de Sánchez. Además, ha señalado que el PP no va a permitir que "el populismo que golpea a tantos países de Latinoamérica llegue también a España" y se ha dirigido a los españoles de "Venezuela, de Cuba y de Nicaragua" que están aquí y "huyeron de ese populismo" en sus países. PONS CITA EL "PACTO" DE PSOE Y VOX EN SEVILLA En parecidos términos se ha expresado el valenciano González Pons, que ha compartido las palabras de Montserrat acerca de que el voto que "más duele" a Sánchez es el del PP porque "todo lo demás lo engorda". Según ha añadido, el "único voto que lo saca de la Moncloa es el del PP". En este punto, ha recordado que un día su padre, que tuvo una plaga en casa, le dijo que lo que le estaba echando "no mataba a los bichos" sino que los "engordaba". "Hay votos que no sacan a Sánchez de la Moncloa, que lo engordan", ha abundado. En este punto, ha dicho que los que quieran que Sánchez "salga triste" el domingo por la noche, que vote al PP. "Cualquier otro voto le va a permitir salir contento con Begoña y decir somos más", ha avisado. Después de que la oposición haya tumbado los presupuestos del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, González Pons ha criticado que PSOE y Vox hayan "pactado" en contra de esas cuentas presentadas por su partido en ese consistorio que dirige el alcalde del Partido Popular, José Luis Sanz. El dirigente del PP ha recriminado a Vox que desde que empezó la campaña electoral se haya dedicado a "atacar al PP para favorecer al Partido Socialista". "Eso es lo que pasa cuando votas a alguien que no es el PP. Si quieres votar contra Pedro Sánchez, si estas elecciones van de sacar a Pedro Sánchez, hay que votar al único partido que puede sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa", ha resaltado, para añadir que si el domingo por la noche el PSOE "ha empatado, Pedro Sánchez se queda".

