Albares pide el voto al PSOE para una Europa "a favor de la paz" en Ucrania y Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha pedido este viernes, 7 de junio, último día de campaña por las elecciones comunitarias, el voto para el PSOE para tener en la Unión Europea "una voz solidaria, a favor de la paz allí donde haya guerra", sea en Ucrania o en Gaza. Y en este último sentido, el dirigente del PSOE ha justificado el reconocimiento del Estado de Palestina aprobado la semana pasada por el Gobierno central por "justicia" hacia este pueblo, por "dignidad" y en "defensa" de la Carta de las Naciones Unidas. "Necesitamos un liderazgo como el que representa Pedro Sánchez y los eurodiputados socialistas. Nosotros defendemos los mismos principios allí donde es necesario paz, y que son los principios de la Carta de las Naciones Unidas, sea en Ucrania o sea en Gaza, sean niños que mueren blancos y de ojos azules o tengan la piel oscura y los ojos oscuros". Albares se ha expresado así esta tarde en Santander, en el cierre de la campaña del PSC-PSOE, en un acto en el que también han intervenido la candidata cántabra del partido al Parlamento europeo, Silvia Abascal, el secretario general de los socialistas en la región, Pablo Zuloaga, y el líder de la formación en Santander y secretario de Política Económica y Transformación Digital de la Comisión Ejecutiva Federal, Pedro Casares. Ante varias decenas de personas, la mayoría militantes y simpatizantes, que se han congregado en la Plaza del Cuadro de la ciudad, el ministro también se ha referido al líder del PP y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al que ve "muy nervioso". "Él cree que le faltan votantes. Yo creo que lo que le faltan son convicciones, y por eso anda diciendo que en cuanto pueda va a hacer una moción con Junts y con Vox", ha manifestado Albares, para considerar que, con esto, el 'popular' demuestra que "no" le importan los votos de las siglas que abandera Carles Puigdemont, sino que lo que le importa realmente es que el presidente del Gobierno sea Pedro Sánchez. En su intervención, también ha alertado de que de cara a los comicios de este domingo, 9 de junio, existe un "riesgo mayor" de que la extrema derecha siga "subiendo" en las urnas, pero ha recordado a continuación que en la anterior cita electoral, el 23 de julio pasado para elegir a los representantes en el Congreso y Senado en España, se consiguió "parar los pies" al partido de Santiago Abascal. Y en todo caso, el socialista ha advertido de que el PP, "donde pueda", va a sumar con la extrema derecha. Por eso, ha señalado que "solo una papeleta" puede frenar a la derecha y a la extrema derecha, la del PSOE, que según ha indicado ha ido "remontando" a lo largo de esta última semana y el 9J "va a ganar", con lo que Silvia Abascal (ocupa el puesto 23 en la lista del PSOE) será eurodiputada, ha añadido. Aunque queda poco tiempo para votar, Albares ha pedido a militantes y simpatizantes que se movilicen para fomentar la participación en unos comicios en los que cada voto es útil, cuenta y suma, y que son "muy importantes" pues en Europa se toman las decisiones "más importantes para la vida". Son, por tanto, "vitales". En este sentido, se ha referido a la fabricación y distribución de las vacunas del Covid, a los fondos de recuperación tras la pandemia que han "salvado miles" de empleos y a "tantas" pymes, los de cohesión territorial, la Política Agraria Común (PAC) o la 'solución ibérica' para abaratar la factura de la electricidad, entre otras medidas. Tras esto, el titular de Asuntos Exteriores ha apuntado que en esta convocatoria se decide entre dos modelos: por un lado, el que representan eurodiputados como los del PSOE, que es "gente solidaria, europeísta y tolerante" y que ha "sacado" a la ciudadanía de "dos crisis" en los últimos años (la de la pandemia y la de Ucrania). Y, por otro, el de la crisis financiera que coincidió con Mariano Rajoy en el Gobierno de España y la derecha en Europa, y que a juicio de Albares es un modelo que, cuando vienen "maldadas", hay gente que "se queda al borde del camino", mientras que los socialistas no dejan a "nadie atrás". PAZ Y JUSTICIA Por su parte, la candidata cántabra ha trasladado al ministro el "orgullo y alegría" por el reconocimiento del Estado palestino, algo que es "de justicia", y ha subrayado la labor de España y Europa en favor de la paz en Ucrania. Por lo demás, ha indicado que con motivo de las elecciones del 9J "queremos copiar el modelo de España en Europa", pues nuestro país "va muy bien", aunque "le pese" a Feijóo, ha apostillado. Silvia Abascal también ha avisado de que si la extrema derecha sube al poder, "los primeros derechos que va a romper son los nuestros", los de las mujeres, y por eso ha apelado igualmente al voto útil, el del PSOE, el "único que puede frenar" a esos partidos en Europa. "Por un minuto de pereza (y no ir a votar), podemos tener cinco años de retroceso", ha alertado.

