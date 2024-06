Espadas llama a votar al PSOE para dar "un escarmiento" al PP y a Moreno, "inútil" en la gestión de fondos europeos

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha instado este jueves a la ciudadanía a votar "en masa" en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo domingo para dar un "escarmiento" tanto al PP, a fin de acabar con "una derecha que es más ultraderecha que nunca", así como a Juanma Moreno, a quien ve como "un auténtico inútil en la gestión de los fondos europeos". Así lo ha manifestado durante su intervención en un acto con militantes de Almería, donde "la derecha parece que gana sin bajarse del autobús" y, por ello, es "un buen sitio para darle un escarmiento al Partido Popular, donde más le duele" mediante el voto a la candidatura socialista. Espadas considera que las elecciones europeas han sido planteadas por el PP como "el camino final" para algunos que el pasado 23 de julio, con las últimas elecciones generales, obtuvieron un resultado que "no fue el esperado", por lo que ha instado ir a votar para "ganar" no solo estos comicios sino también los siguientes, en referencia a las elecciones autonómicas. "Presidente Feijóo, vicepresidente Abascal. Pues mire, no", ha atajado el dirigente socialista andaluz, para el cual los 'populares' tratan de "liarla parda" en esta campaña al intentar "hablar de corrupción" en todos sus foros sin entrar en los programas ni en las iniciativas. Cree el dirigente socialista que el PP se está "empleando a fondo" para desviar la atención hacia otros asuntos. "Están pasando cosas muy raras, aquí no hay casualidades, aquí todo el mundo mete todo el interés y toda la presión para intentar que el Gobierno de España termine, que el presidente dimita y que haya otras elecciones", ha estimado. "La derecha no sabe perder, porque cree que el poder es suyo para siempre y cuando no lo consigue, tiene que incordiar, tiene que meter ruido, tiene que poner palos en las ruedas y tiene que generar una atmósfera irrespirable", ha criticado Espadas. "BULOS" Y "NOTICIAS FALSAS" Así, ha llamado a contrarrestar el mensaje del Moreno que, según ha advertido, se centra en que "Andalucía está maltratada por Pedro Sánchez" cuando a la región "han llegado más que nunca en la historia y más en cualquier otro territorio de España". "Ya está bien de hacer propagando con bultos, con noticias falsas y con mucho postureo", ha criticado el dirigente socialista. Para secretario general del PSOE andaluz, es la "incapacidad de gestión" e "incompetencia" de Moreno, quien "aparte de no tener programa", lastra con su acción de gobierno las inversiones con fondos europeos en la comunidad, según ha aseverado. "¿Se puede ser más torpe de no ser capaz de gestionar el bono alquiler joven?", se ha cuestionado Espadas antes de afear las "mentiras" sobre los fondos percibidos en Andalucía y las distintas negativas del PP y de Moreno a las medidas que "han generado prosperidad, crecimiento económico y empleo". En este sentido, ha reducido el papel del presidente andaluz al "postureo", puesto que "vota no a todas las medidas que generan empleo en Andalucía y, a pesar de eso, generamos empleo". "Ya está bien de ir a una empresa que le va bien, a una empresa con capacidad que está generando empleo con un proyecto ambicioso y ponerse al lado de la foto", ha afeado. Con ello, ha instado a Moreno a "ganarse el sueldo aportando decisiones que sumen a las del Gobierno de España" y a las de la iniciativa privada y que "no resten en términos de capacidad de generación de empleo y de oportunidades". UN PP "DESFONDADO" ANTE TERESA RIBERA Espadas ha asegurado que los dirigentes del PP están "muy desfondados" en una campaña electoral en la que "no hablan de programa" ni "de proyecto", toda vez que "esconden" a su candidata al Parlamento Europeo especialmente tras el primer debate en el que se enfrentó a la aspirante socialista, Teresa Ribera. "Esta noche hay que ver el debate porque tenemos la segunda vuelta del golparrón que le va a pegar Teresa Ribera a todos los candidatos", ha animado el secretario socialista andaluz, para quien el PSOE no solo tiene las "ideas claras" sino también a una candidata "con autoridad en la Unión Europea" y que sabe "negociar". Así, ha valorado la experiencia de la exministra y su papel, junto al presidente del Gobierno, para negociar la excepción ibérica con la que los españoles ahorraron "unos 5.100 millones de euros" en un momento de crisis energética frente al cual "llegó un tal Bendodo y dijo que esto era un timo ibérico".

