Fernando Aramburu sobre el terrorismo: aún queda "mucha historia esperando" a ser escrita

Valladolid, 5 jun (EFE).- Han pasado ocho años desde la publicación de 'Patria' y Fernando Aramburu guarda una "relación cordial y agradecida" con una novela que le procuró más lectores y proyección internacional, pero después de cuarenta años de terrorismo "todavía hay mucha historia que está esperando a que se escriba".

Un libro o dos "no pueden resumir toda una época, hay mucho que contar", ha explicado Aramburu (San Sebastián, 1959) antes de aclarar que él, por su parte, no va añadir nada a lo ya hecho: "Siempre dije que no escribiría Patria II porque sería traicionar el final, es un ciclo cerrado", ha afirmado este miércoles en Valladolid.

"Le estoy muy agradecido (a 'Patria') porque tengo más lectores y me ha dado una proyección internacional con la que no había pensado ni en mis sueños más audaces", ha subrayado horas antes de protagonizar un encuentro con los lectores de la 57ª Feria del Libro de Valladolid (FLV) para presentar su última novela ('El niño').

Todavía "hay mucho que contar", ha recalcado sobre una época y un lugar (País Vasco) donde él vivió hasta los 25 años antes de recalar como profesor en Alemania, su actual lugar de residencia, se desempeña como docente y reparte horas del día entre la escritura y la lectura: "Mi vida consiste en vivir de modo literario", ha dicho.

"Mi relación con mi tierra natal es muy dolorosa, inmersa en un conflicto con mucha violencia y asesinatos. Pasan los años, he vivido más de media vida en Alemania y seguiré interpelado por esta realidad: hay mucho que contar y cada uno arrastra su propia novela", ha analizado ante los medios informativos. EFE

