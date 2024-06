Elma Saiz sobre Sánchez y su carta a la ciudadanía: "Vuelve a hacer un ejercicio de honestidad y transparencia"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado hoy respecto a la carta que ha dirigido Pedro Sánchez a la ciudadanía tras la citación a su esposa, Begoña Gómez, como investigada que el presidente del Gobierno "ha vuelto a hacer un ejercicio de honestidad, de transparencia, de revindicación de la política útil y de la dignidad de la política que resuelve y pone en el centro los problemas de la ciudadanía". "Somos personas con un compromiso y una vocación clara de servicio público y trabajando siempre desde la transparencia y desde la honestidad, escuchando y dirigiéndose a la ciudadanía, apelando a esa reflexión colectiva para combatir desde la democracia y proteger lo que tanto nos ha costado conseguir", ha subrayado. Así se ha manifestado Saiz ante los medios de comunicación durante la visita que ha realizado a Castellón al ser preguntado al respecto. La ministra, que ha señalado que la oposición "no está a la altura del país" y que "lo único que hace el PP es intentar derrocar a un gobierno legítimo, alimentando el fango y los bulos", ha subrayado que han recibido la citación de Begoña Gómez como investigada "con extrañeza tanto en la forma como en el fondo en lo que tiene que ver con el procedimiento judicial, pero con tranquilidad, porque no hay nada y lo que hay que hacer es dar respuesta en las urnas pues este país quiere seguir avanzando y la ciudadanía se juega mucho". "Estamos viendo que el PP no tiene proyecto de país y lo único que comprobamos es que el señor Feijóo alimenta el lodo y el fango e intenta por cualquier medio derrocar a un gobierno legítimo, pues desde por la mañana abre la puerta a coger la mano a Junts, contra quien se manifiesta en más de seis ocasiones, para intentar trabajar una moción de censura para derrocar a un gobierno legítimo", ha asegurado. Así mismo -ha dicho- "escuchamos declaraciones esperpénticas, abrazando discursos xenófobos e, incluso, apelando a que las personas migrantes en Europa suscriban un manifiesto europeo, cuando ya el Tratado de la Unión Europea en su artículo 2 habla del respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas, a la igualdad y a la defensa de unos valores que, desde luego, el PSOE está defendiendo donde gobierna".

