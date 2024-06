López Miras: "Sánchez ha volado por los aires la igualdad entre los españoles"

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia Fernando López Miras ha denunciado que "Sánchez ha volado por los aires la igualdad entre los españoles". López Miras ha participado en un acto electoral en Lorca junto a la portavoz adjunta del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, y el presidente del PP de Lorca, Fulgencio Gil. "No hay nada nada que pueda justificar que por seguir en un puesto político, alguien dilapide todo lo que tanto ha costado conseguir y construir: lo que ha hecho Sánchez, por su egoísmo, por sus ansias descomunales de poder, es indigno", ha criticado el presidente del PPRM. "Se merece una respuesta contundente quien, por el simple hecho de estar en el Gobierno, ha vendido su alma y se ha sometido incluso a una humillación personal", ha apostillado. Y es que, en opinión del presidente del PP de la Región de Murcia, "tenemos un Gobierno débil, con un presidente del Gobierno que ha renunciado a presentar la ley más importante de cada año, la de los presupuestos generales del Estado". "Es un gobierno cuyo único pegamento es la ley de amnistía", ha lamentado. "La Región de Murcia también se juega mucho en estas elecciones europeas, entre otras cosas tener más influencia en instituciones en las que durante los últimos cinco años se ha legislado en muchas ocasiones en contra de nuestros intereses", ha advertido el presidente. En ese sentido, ha recordado el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de defender en Bruselas que "el Comisario de Agricultura también lo fuera de Agua, y además, del Partido Popular", y ha incidido en que "es muy importante que quien legisle y ponga en marcha las políticas agrícolas y de agua de la Unión Europea sea del Partido Popular". "Nos jugamos que se nos trate con justicia en infraestructuras", ha destacado López Miras, que ha recordado que en la Comarca del Guadalentín "hace dos o tres años que nos tienen sin trenes, y estamos esperando que llegue el AVE 32 años después de que llegara a Sevilla". Respecto a agua, ha dicho, "con el 3 por ciento del agua de regadío que tiene España producimos el 25 por ciento, pero durante los últimos cinco años el Partido Socialista ha recortado el 41 por ciento del Trasvase Tajo-Segura". Acerca de la visita de Pedro Sánchez, López Miras ha apuntado que "las únicas tres veces que ha estado en el Mar Menor ha sido subido en un escenario en un mitin del Partido Socialista", y ha criticado que haya venido a la Región de Murcia "sin hablar de agua ni de Trasvase, ni del carpetazo al puerto de El Gorguel", "solo vino a hablar del fango y de Argentina para desviar la atención", ha añadido. El presidente del PPRM ha animado a "votar al PP para dar a Sanchez una respuesta, fuerte y contundente, de lo que pensamos de sus políticas, como subir el precio de los alimentos un 40 por ciento en dos años", y ha remarcado que "el Día de la Región de Murcia puede que empiece el principio de fin del Gobierno que más nos ha maltratado y perjudicado a la Región de Murcia". "El 9 de junio tenemos la oportunidad de abrir la puerta de salida de La Moncloa a Sánchez y enseñarle dónde está el camino", ha concluido. "LA REGIÓN SUFRE UNA DISCRIMINACIÓN ANCESTRAL EN FINANCIACIÓN" Por su parte, Cayetana Álvarez de Toledo ha denunciado que la Región de Murcia sufre una "discriminación ancestral en financiación, infraestructuras y en todo". Álvarez de Toledo ha subrayado que "estas elecciones son fundamentales, y afectan a la vida cotidiana de la gente, bien lo saben los agricultores al Murcia, los ganaderos, los regantes", y al respecto se ha preguntado "si podemos permitir que alguien como Teresa Ribera, que ha atacado los intereses de la Región, ha sido incapaz de ofrecer soluciones a la falta de agua, y que ha dado carpetazo al proyecto del puerto de Cartagena, tenga más poder y ahora en Europa". Tras preguntarse "cuántos ministros pasarían el filtro para trabajar en una empresa mediana de Lorca", la diputada del PP ha lamentado que "el prototipo sea Óscar Puente, una persona que pisotea las reglas de convivencia, respeto y educación". También ha asegurado que "en estas elecciones europeas nos jugamos el devenir de la democracia española y de la Unión Europea", y en ese sentido ha recordado que "a los españoles nos costó mucho esfuerzo recuperar la democracia, han sido más de 40 años de esfuerzo, inteligencia y generosidad por parte de una generación extraordinaria". "No vamos a renunciar a nuestra democracia, vamos a defenderla con uñas y dientes y los límites de nuestra militancia democrática", ha anunciado. El presidente del PP de Lorca, Fulgencio Gil, ha destacado la gran movilización y concienciación de los lorquinos de cara a las próximas elecciones. "Estamos movilizados, concienciados y preparados para votar al PP el próximo 9J. Los ciudadanos quieren cambio y se nota", ha afirmado. "Ahora más que nunca los españoles tenemos que decir no, y en este momento tan crucial debemos mostrar nuestra unidad y reafirmar nuestro compromiso con los valores fundamentales de nuestra Constitución. Y quien mejor que Cayetana, firme baluarte en la defensa de estos principios, para acompañarnos", ha asegurado el presidente del PP de Lorca. Gil también se ha referido a la reciente aprobación de la ley de amnistía por el PSOE, con sus socios independentistas y los herederos de ETA, en el Congreso de los Diputados, calificándola como un día de infamia y oscuridad para España. "El antiguo partido socialdemócrata que conocíamos ya no existe. Esto cambia el panorama electoral y los motivos por los que debemos votar el 9 de junio. Estas elecciones europeas se han convertido en un referéndum sobre la corrupción política en España y la necesidad de que la Unión Europea alce su voz contra ella y mostrarle a Pedro Sánchez la puerta de salida de La Moncloa". Finalmente, ha hecho un llamamiento a todos los españoles a defender la democracia, el Estado de derecho y la igualdad de todos los españoles. "Todos somos iguales ante la ley y tenemos que tener los mismos derechos. No se nos puede penalizar por vivir o no en una parte u otra de España. Junto con el Gobierno regional, desde el Ayuntamiento de Lorca interpondremos los recursos de inconstitucionalidad necesarios, y hacemos un frente común con la dirección nacional del partido. Estas elecciones europeas serán las más importantes en la historia de España".

Compartir nota: Guardar Nuevo