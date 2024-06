La deuda de C.Valenciana y Murcia aumentaría más de un 10% en la próxima década si no se aplican ajustes, según Fedea

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido este lunes en un informe que la mayoría de las comunidades autónomas verían empeorar sus ratios de deuda pública en 2034 si no se realizan ajustes. En el caso de Murcia y la Comunidad Valenciana, sus cifras crecerían más de diez puntos porcentuales en un escenario conservador. Así se desprende del trabajo que ha publicado este lunes Fedea, elaborado por Carmen Marín y Diego Martínez, sobre la evolución futura de la deuda pública autonómica y sus factores determinantes. En este texto se explica que las comunidades se sitúan a día de hoy como el nivel de gobierno regional más endeudado de la Unión Europea, con un nivel de deuda pública sobre el PIB del 22,2% al cierre de 2023. Este trabajo hace una elaboración de unos posibles escenarios de evolución del cociente deuda pública/PIB ante diferentes exigencias de consolidación fiscal en la próxima década. Aquí se sleeccionan dos escenarios: el conservador, en el que el comportamiento fiscal de las comunidades en 2023 se mantiene a lo largo de la próxima década; y el llamado 'reactivo', en el que las comunidades van corrigiendo sus desequilibrios fiscales progresivamente. En este contexto, si no se aplican medidas, Murcia situaría sus cifras de deuda en el 42,4% del PIB (frente al cierre estimado del 32% en 2024) y la Comuunidad Valenciana en el 55,3% (frente a la cifra estimada del 42,3% para 2024). Y SI SE TOMAN MEDIDAS En el escenario que Fedea denomina como "reactivo", la deuda pública autonómica se situaría en el 15,1% del PIB en 2034, todavía por encima del 13% de referencia legal. Aun así, algunas comunidades todavía se encontrarían en las proximidades del 20% (Castilla-La Mancha y Cataluña), e incluso del 30% (Región de Murcia) o del 40% (Comunidad Valenciana). Según Fedea, este trabajo pone de manifiesto que "existe un problema de deuda pública en las comunidades autónomas de notable envergadura en algunas de ellas". "No hacer nada no es la receta adecuada a juicio de los autores. Por el contrario, debe abordarse cuanto antes la reforma del sistema de financiación autonómica o, en su defecto, la adopción de medidas correctoras transitorias. También habría que considerar una posible estrategia de condonación de deuda autonómica en manos del Estado", añade el texto. En este caso, desde Fedea apuntan a que el "proceso debería seguir criterios transparentes y de equidad, y estar sujeto a una estricta condicionalidad". "Esta condonación tendría que aplicarse a las Comunidades que realmente lo necesiten. No perdamos de vista que el objetivo último de este proceso de condonación es permitir a las CC.AA. su financiación a través de los mercados de capitales y proceder a la retirada gradual de los mecanismos de financiación de emergencia materializados a través del Fondo de Financiación de las CC.AA", señalan.

