Sumar pide a Sánchez más presión frente Israel y retirar a la embajadora: Es insostenible la relación con Netanyahu

Sumar ha celebrado el anuncio del reconocimiento del Estado palestino el próximo 28 de mayo pero ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "coraje" para elevar la "presión" a Israel, dado que la relación con el Gobierno dirigido por Benjamin Netanyahu es "insostenible". Concretamente, ha demandado un "embargo total" a toda relación militar con Israel, urgir a la "ruptura" del acuerdo comercial de la UE con este país, exigir el cumplimiento de las Naciones Unidas sobre Palestina y apoyar "sin reservas" la denuncia de Sudáfrica contra el Gobierno hebreo en la Corte Penal Internacional. Así lo ha destacado el portavoz del grupo plurinacional, Íñigo Errejón, durante la comparecencia del presidente en el Congreso tras anunciar que el Consejo de Ministros aprobará la semana que viene el reconocimiento del Estado palestino. También la líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha pronunciado en términos similares en un vídeo difundido en redes sociales. Errejón ha destacado que esta medida es una "gran noticia" pero llega en medio de un "genocidio" y una "tragedia" en Gaza, por lo que debe desplegarse medidas adicionales a este "paso valiente" del Gobierno. Sobre todo, ha relatado, cuando la situación ha cambiado "drásticamente" ante la decisión de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) de pedir una orden de arresto contra Netanyahu, que hace "aún más insostenible" para el Gobierno mantener relacoines con el Ejecutivo "genocida" de Israel. Por tanto, ha argumentado que si ha tenido sentido retirar a la embajadora española en Argentina por los insultos del presidente de este país, Javier Milei, también lo tiene hacer lo mismo con Israel, máxime cuando ya ha avanzado que va a tomar medidas por el reconocimiento del Estado Palestino. "Está bien la firmeza con el ultraderechista Milei pero la coherencia obliga, como mínimo, a la misma firmeza contra el genocida Netanyahu", ha apostillado. DÍAZ: ACTO HEROICO PERO A LA VEZ INSUFICIENTE Mientras, Díaz ha subrayado que el reconocimiento del Estado palestino representa el compromiso de España con los derechos humanos y el impulso con la legalidad, pero es sobre todo un "acto de humanidad". Luego, ha precisado que este reconocimiento es "importante" pero no puede ser el "final del camino", dado que la sociedad clama para frenar el "horro" en Gaza. En consecuencia, urge a "presionar" en elevar las medidas contra Israel hasta conseguir el alto el fuego. "Vivimos un momento de la historia del mundo en el que hacer lo mínimo es, a la vez, heroico e insuficiente. Por eso no podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar", ha zanjado Díaz. ERREJÓN VUELVE A CARGAR CONTRA LOS EMPRESARIOS Mientras, Errejón ha vuelto a cargar contra la reunión de empresarios españoles, a los que ha calificado de "oligarquía, con Milei el pasado fin de semana, que considera más grave incluso que la "salida de tono" del mandatario argentino o la "equidistancia" del PP ante su ataque contra el Gobierno. "Conviene no olvidar y en España lo sabemos bien, que las solidarquías están siempre a un susto y a dos pasos de preferir un testaferro de mano dura que instaure la libertad para el dinero y el miedo para la libertad", ha advertido Errejónj.