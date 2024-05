La Universitat de Barcelona rompe relaciones con instituciones israelíes por la guerra en Gaza

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona (UB) ha decidido con 28 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones romper toda relación con instituciones israelíes por la situación en Gaza, y también ha suspendido de manera cautelar los convenios que haya con cualquier organización vinculada presuntamente al conflicto. "No se establecerán convenios con instituciones israelíes hasta que las condiciones en la zona de Gaza garantice una situación de paz absoluta y respete los derechos humanos", ha anunciado el consejo de gobierno de la universidad en un comunicado, después de haberse reunido en la tarde de este miércoles. La decisión llega días después de que el claustro de la UB aprobara el 8 de mayo una moción de la entidad Universitats per Palestina y del Grup Palestí UB pidiendo la ruptura de relaciones institucionales y académicas con instituciones israelíes en solidaridad con Palestina. UNIVERSIDAD DE TEL-AVIV Para garantizar la ruptura de relaciones, la universidad ha dicho que activará todos los mecanismos necesarios para romper de manera "inmediata e indefinida" el marco de colaboración que actualmente tiene la UB con la Universidad de Tel-Aviv. Respecto a la cancelación de acuerdos y convenios de la UB con empresas vinculadas presuntamente con el conflicto, sobre una lista que detalló recientemente Universitats per Palestina, el consejo de gobierno de la UB ha decidido "asumir la suspensión cautelar" de todos los acuerdos con esas organizaciones. Sin embargo, la universidad ha matizado que ahora se deberá hacer un estudio para verificar caso por caso los convenios y las entidades señaladas por Universitats per Palestina para saber si se mantiene una suspensión de relaciones permanente con cada una de ellas, y eventualmente sumar más organizaciones a la lista. La UB ha remarcado que actualmente no tiene ningún proveedor israelí en sus relaciones académicas e institucionales: "Así seguirá siendo hasta la obtención de garantías para la paz y de respeto a los derechos humanos", ha expresado. Asimismo, el equipo de gobierno ha pedido a la Unión Europea que bloquee "inmediata y cautelarmente" toda participación de instituciones israelíes en proyectos financiados por fondos europeos y, hasta que no se tome esa decisión, la UB saldrá de todo evento académico o institucional en el que esté alguna institución de Israel.