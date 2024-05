La dirigente de ERC Marta Molina asegura ante el juez que 'Tsunami' fue un movimiento pacífico y no terrorista

La secretaria de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina, ha asegurado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que 'Tsunami Democràtic' fue un movimiento pacífico que no incitó a la violencia y "mucho menos" a cometer actos terroristas. Así lo ha confirmado su abogada, Marina Roig, en declaraciones a los medios desde la Ciudad de la Justicia de Barcelona, explicando que en su declaración como investigada Molina ha asegurado que todos los mensajes que envió la plataforma independentista fueron "llamadas a la no violencia y a la desobediencia civil". Según su letrada, la dirigente de ERC ha insistido en que lo único que se alentó fue a una "movilización pacífica de la ciudadanía". "Por tanto ha defendido que no fue un movimiento violento y mucho menos terrorista", ha añadido, señalando que Molina ha detallado que "jamás ha emitido ningún comunicado o ningún mensaje invitando a la violencia". La abogada ha incidido en que Molina ha detallado además que los mensajes que se lanzaron en el otoño de 2019 --cuando se produjeron los disturbios que se atribuyen a 'Tsunami'-- "invitaban a la ciudadanía a una protesta pacífica en el marco de una estrategia no violenta". Por último, su defensa ha mostrado su sorpresa por el hecho de que el juez haya "cambiado de opinión de repente" y haya citado a los investigados a pesar de que dijese "a principios de abril" que no se lo planteaba. "Las razones que tenga las desconozco", ha añadido. Molina, que ha sido la única investigada en esta causa en declarar este miércoles ante el magistrado, únicamente ha respondido a las preguntas de su defensa. DECLARACIONES PENDIENTES Por su parte, la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha confirmado en declaraciones a la prensa a su salida de la Audiencia Nacional que Molina ha justificado "su actividad como activista y pacifista" y que su conocimiento de 'Tsunami' se limitaba a los que conoció a través de los medios. La citación de la dirigente de ERC ha sido la única que se ha hecho efectiva a pesar de que, inicialmente, el juez llamó a declarar a sede judicial a la secretaria general de su partido, Marta Rovira, o al jefe de gabinete del expresdente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay. A pesar de que el magistrado suspendiese la declaración de ambos y la del empresario Oriol Soler 'sine die', mantuvo en pie la citación del exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; el empresario Josep Campmajó; el considerado tesorero de 'Tsunami' Jaume Cabani y el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que ninguno de ellos ha comparecido ante el juez. El magistrado podría ahora emitir una orden de busca y captura por iniciativa propia, o bien podrían ser las acusaciones particulares las que se lo solicitasen. Todo ello en la causa en la que García Castellón investiga el supuesto papel de la plataforma independentista en los disturbios que se produjeron tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los líderes del 'procés' separatista catalán en octubre de 2019.