Armengol promete revisar palabras de Vox contra Sánchez y Pepa Millán le exige que también retire insultos del PSOE

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, se ha comprometido a revisar unas palabras de Santiago Abascal contra Pedro Sánchez que el PSOE le había pedido retirar del Diario de Sesiones, a lo que la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha replicado exigiendo que también se quiten unas descalificaciones del PSOE contra su partido. El PSOE parece haber decidido exigir la retirada del Diario de sesiones de las expresiones de diputados de Vox que considera insultantes; lo hizo en el Pleno de este martes y lo ha hecho este miércoles el portavoz socialista, Patxi López, en el debate de la comparecencia de Pedro Sánchez. "Es tiempo ya de empezar a demostrar y a exigir respeto y educación y a desterrar de la tribuna y del diario de sesiones expresiones que son absolutamente ofensivas y que son incitadoras de odio", ha subrayado el portavoz del PSOE. TÍTERE DE NARCOCOMUNISTAS VS DEFENSOR DE FRANCO En concreto, Patxi López se ha quejado de que Santiago Abascal hubiera definido a Sánchez como "títere de narcocomunistas": "No podemos permitir que un defensor de la dictadura insulte de esta manera a un presidente democrático. Y por eso exigimos la retirada de esas expresiones porque ya está bien", ha proclamado en el hemiciclo. Armengol ha vuelto a pedir que se respete el decoro de la Cámara, "por el bien de la ciudadanía y por el bien de la democracia", y ha prometido que "evidentemente se revisarán esas palabras preferidas" en el Pleno. Y a renglón seguido ha sido la portavoz de Vox, Pepa Millán, quien ha exigido a Armengol que retire igualmente del Diario de sesiones las palabras de Patxi López calificando a Abascal de "defensor de la dictadura". "Son unas palabras que no se pueden permitir", ha dicho, ante lo cual la presidenta ha guardado silencio y ha dado paso al siguiente orador.