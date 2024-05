Abascal pide a los ciudadanos "no caer en la trampa" de votar al PP en las "cruciales" elecciones europeas

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este miércoles a los españoles que "no caigan en la trampa" de votar a "la derechita estafadora", en alusión al PP, en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio, que considera unos comicios "cruciales y decisivos" para "cambiar el rumbo" de Europa y España. En un acto de precampaña en Guadalajara, Abascal ha hecho hincapié en denunciar que PP y PSOE son indistinguibles en Bruselas, una crítica a los 'populares' que Vox viene repitiendo desde hace meses. "El PP y el PSOE votan lo mismo el 90% de las veces en Bruselas", señalan, para trazar una diferencia clara entre los 'populares' y ellos. Así, el líder de Vox ha subrayado la importancia de las elecciones del 9J porque se vota "la ruptura del acuerdo del PP y el PSOE en Bruselas". Además, ha afirmado que el voto a Vox, y "a las fuerzas patrióticas de toda Europa", forzaría al Partido Popular Europeo (PPE) a retratarse y "decidir" si siguen pactando "con la izquierda, la extrema izquierda y los verdes" o "los soberanistas, los que se oponen al globalismo, a la Agenda 2030 y a todas las ideologías infectas que empobrecen" a la población. ANULAR LAS "GRAVES" MEDIDAS APROBADAS EN BRUSELAS Abascal ha garantizado revertir las "gravísimas" decisiones que se toman en Bruselas, "muy lejos" de los españoles en "instituciones que desconocen", que tienen un impacto negativo sobre la vida de los españoles, sobre todo en los sectores del campo, la pesca, la industria o la soberanía energética. Ha enumerado el Pacto Verde europeo, la implantación de la "infernal" Agenda 2030, "la voladura de presas para tirar todo el agua al mar aunque España esté sedienta y la de centrales nucleares" "Mientras aquí tiran presas, con dinero de los europeos se pagan las presas en Marruecos y se aprueba un plan hidrológico allí, el que aquí no han querido hacer ni PSOE ni PP", ha dicho. Vox encara la campaña para las elecciones europeas con unas perspectivas favorables, ya que las encuestas pronostican que doblará su representación en el Parlamento Europeo. Ha previsto una campaña en la que pretende explotar sus temas icónicos, como el respeto a la soberanía nacional en Bruselas, la oposición al Pacto Verde y la Agenda 2030 o el blindaje de las fronteras para evitar la inmigración ilegal. El partido de Santiago Abascal espera mucha abstención el día de los comicios y buscan dar la vuelta a este pronóstico. Durante el acto de este miércoles en Guadalajara, el líder de Vox ha afirmado que España "no puede permitirse que vote el 50% de los españoles" en las elecciones europeas, si bien ha dicho entender que los ciudadanos estén "hartos y frustrados". "Pero no somos todos iguales", ha zanjado.