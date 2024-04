Illa pide a Sánchez que vuelva y le acompañe en la campaña catalana "cuanto antes": "Nada me hará más ilusión"

El primer secretario del PSC y candidato socialista a las elecciones catalanas del 12 de mayo, Salvador Illa, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no dimita y "cuanto antes" vuelva para acompañarle a hacer campaña en Cataluña. "Nada me hará más ilusión, Pedro, que contar con tu presencia, lo antes que sea posible", ha señalado Illa durante su intervención en el Comité Federal que se celebra este sábado en la sede nacional del partido en la calle Ferraz. Illa ha pedido a Sánchez que vuelva, después de que el pasado miércoles anunciase por sorpresa que se retiraba a reflexionar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su mujer Begoña Gómez. "Te lo digo desde el respeto a tu periodo de reflexión personal. Lo primero eres tú y tu familia", ha apostillado. En todo caso ha insistido en que le acompañe en el mensaje que pretende trasladar a los catalanes en el que Sánchez "tanto tiene que ver" y por el que tanto ha hecho, según ha enfatizado. Illa, que se encuentra inmerso en la campaña que comenzó en la víspera, dice que su intención es unir a los catalanes, españoles y europeos y su prioridad es mejorar los servicios públicos. Illa ha pedido además respetar el periodo de reflexión que ha pedido el presidente que es "esposo, es padre, es hermano, es hijo, es persona y tiene todo el derecho del mundo a pedirlo", ha justificado. Además ha denunciado que a Sánchez y a su entorno familiar tratan de deshumanizarlo y destruirlo. "Hemos visto casos de compañeras y compañeros, y ahora se atreven con el secretario general de nuestro partido y hay que decir no", ha enfatizado. En esta misma línea dice que Sánchez escribió su 'manual de resistencia' "y bien que lo ha aplicado" pero ahora deben levantar una "resistencia colectiva", según ha pedido.