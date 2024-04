Rato se niega a responder a las preguntas de Fiscalía por el uso de correos personales "no expurgados"

El exministro de Economía Rodrigo Rato ha señalado este miércoles al inicio de su declaración como acusado que no responderá a las preguntas de la Fiscalía ni de la Abogacía del Estado porque han usado "correos no expurgados que afectan a terceras personas" y, ha matizado, no quiere contribuir a eso. Así se ha pronunciado en respuesta al tribunal, al inicio de la sesión, la 41, en la que declara como acusado en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid contra él por el presunto incremento ilícito de su patrimonio. El que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional está acusado de 11 delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. Anticorrupción interesa para él una pena de aproximadamente 70 años de cárcel por haber defraudado más de 8,5 millones en la gestión de su patrimonio.