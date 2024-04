John Wilson, Albert Serra y la IA centrarán los debates de DocsBarcelona Industry 2024

Barcelona, 10 abr (EFE).- John Wilson, Albert Serra y la inteligencia artificial serán los principales atractivos del DocsBarcelona Industry 2024, que tendrá lugar del 6 al 10 de mayo próximos, informa este miércoles la organización.

En este sentido, el director del festival, Èric Motjer, ha destacado que la programación de este año es "una ventana al mundo que somos, y al mundo que viene".

También ha añadido que "DocsBarcelona Industry quiere ser un espacio de debate crítico, seguro y con la mirada puesta en el futuro", ante la necesidad de "creadores y creadoras, y productores y productoras que aporten nuevas perspectivas y contribuyan al espíritu crítico y artístico a través del cine".

Así, el documentalista John Wilson, creador de la serie de culto 'How to with John Wilson' (HBO Max), culminará su estancia en Europa con una clase magistral dentro de la sección DocsBarcelona Industry 2024 el próximo 7 de mayo.

El cineasta norteamericano es uno de los nombres propios de una sección de Industria que desplegará del 6 al 10 de mayo en Barcelona un mercado de referencia en el sur de Europa, en el marco del Festival Internacional de Cine Documental de Barcelona DocsBarcelona.

Wilson compartirá el método de trabajo y el proceso creativo que hay detrás de la serie 'How to with John Wilson', que ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su perspectiva original y próxima, y una capacidad única de conmover y provocar la risa a través de escenas de la vida cotidiana.

Por su parte, el director catalán Albert Serra, considerado uno de los cineastas contemporáneos más destacados a escala internacional, está a punto de estrenar 'Tardes de soledad', su primer documental después de una trayectoria en el mundo de la ficción.

Serra ofrecerá el 8 de mayo un estudio de caso en DocsBarcelona Industry, acompañado de Artur Tort, el director de fotografía con quien hace años que trabaja, para hablar del proceso de desarrollo y producción que ha hecho posible este nuevo filme.

Otros nombres imprescindibles del certamen serán Estephan Wagner, director del documental 'Les Sauteurs', premiado en la Berlinale, que ofrecerá una clase magistral de montaje; y Efthyima Zymvragaki y Andrea Prenghyová, que explorarán el 7 de mayo los triunfos y las dificultades detrás la producción de 'Ahora la luz cae vertical', desde la idea inicial hasta su estreno en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA), punto clave en su creciente carrera en la industria cinematográfica.

La inteligencia artificial será la protagonista de un simposio en el festival con dos actividades destacadas: la conferencia 'AI: Nobody Cares About The Truth', en colaboración con Sónar+D, que explorará sus impactos filosóficos y sociológicos, cuestionando como los algoritmos se entrelazan con las concepciones humanas de verdad, ética y realidad.

Por otro lado, en el estudio de caso 'About a Hero: Herzog in AI', el cineasta Piotr Winiewicz hablará del proceso de producción y presentará las primeras escenas de 'About a Hero', una película donde la IA entrenada con obras de Herzog combina la narrativa de ficción con una serie de entrevistas "reales" a artistas, filósofos y científicos, que reflexionan sobre la noción de originalidad, autenticidad, inmortalidad y alma. EFE

