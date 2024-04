En-Nesyri, novedad

Sevilla, 10 abr (EFE).- El Sevilla de Quique Sánchez Flores ha vuelto este miércoles a ejercitarse para preparar el partido del próximo domingo ante Las Palmas con la novedad del delantero marroquí Youssouf En-Nesyri tras haber estado dos días ausente con permiso del club.

Sánchez Flores ha contando, además del delantero marroquí, con una nutrida presencia de canteranos una vez que en la primera sesión semanal, la de este martes, contó con el concurso del central brasileño Marcao Teixeira y el argentino marcos Acuña, quienes no estuvieron en la sesión del pasado viernes.

Sin embargo, en los minutos abiertos a los medios, Acuña, quien no estará en Las Palmas por tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones, no ha estado presente sobre el césped en la sesión de este miércoles junto al suizo Djbril Sow y el argentino Erik Lamela, quien ya no estuvo el martes por un proceso febril del que informó el club.

Quique Sánchez Flores tiene hasta el duelo en La Palmas las sesiones de jueves, viernes, cuando atenderá a los medios de comunicación, y sábado, cuando anunciará la lista de convocados, en la que podrá entrar el capitán Jesús Navas una vez que cumplió en Getafe con un partido de sanción. EFE

