Fernando Navarro agradece el cariño que le han demostrado en doce temporadas en el club

Sevilla, 9 abr (EFE).- El exjugador del Sevilla Fernando Navarro, a quien el lunes comunicó el club, igual que a Emilio de Dios, la rescisión de su contrato como integrante de la dirección deportiva que comanda Víctor Orta, agradeció este martes "el apoyo, respeto y cariño" que le ha "demostrado el sevillismo en las doce temporadas" que ha estado en esta entidad.

"De un sevillista, para todas y todos los sevillistas. Gracias por tanto. ¡Gracias por todo!", resalta en una carta de despedida publicada en las redes sociales el barcelonés, de 41 años y que jugó en el Sevilla entre 2008 y 2015, y que en 2019 retornó al club como adjunto al entonces director deportivo Ramón Rodríguez 'Monchi'.

"Gracias, Monchi, por la confianza que me ofreciste desde el primer día y por todo lo que he aprendido a tu lado. Gracias también a todos los compañeros de la dirección deportiva con los que he tenido la oportunidad y la suerte de trabajar. Si vuestra calidad profesional es tremenda, que decir de la calidad humana", resalta Fernando Navarro en su escrito.

También se acuerda particularmente de "Emilio de Dios, un hombre de fútbol en mayúsculas", con el que ha "trabajado mano a mano" y del que ha aprendido "muchísimo".

"Quiero agradecer, asimismo, la confianza que el Consejo de Administración ha depositado en mi trabajo en estos cinco años, así como el trato recibido por parte de todos los jugadores, miembros de staff y empleados del club. Acabo esta segunda etapa agradecido por la experiencia, con la satisfacción que otorga el deber cumplido y la tranquilidad de haber puesto todo mi empeño y conocimiento en mi labor profesional", subraya.

El exdefensa sevillista destaca en la misiva su orgullo "por haber formado parte de un proyecto en el que el primer equipo logró cuatro clasificaciones 'Champions' consecutivas y 2 UEFA Europa 'League'". EFE

