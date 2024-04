Feijóo valora y apoya "positivamente" la candidatura de Carlos Herrera a presidir la RFEF

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado "positivamente" y ha apoyado la candidatura del periodista Carlos Herrera a presidir la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), alegando que le parece "encomiable" su voluntad de "gestionar con decencia" la institución. Así lo ha dicho en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, en la que ha alabado que "una persona que no necesita presidir la federación" ni está "buscando un empleo" o un sustento económico haga "una apuesta por la regeneración de un organismo tan importante" como la RFEF, que tiene "probablemente la liga más importante del mundo". Para Feijóo, la decisión del periodista "tiene mérito y se ha de reconocer", por lo que ha empatizado con él por ponerse a disposición a entregar su "capacidad" y "profesionalidad" para "gestionar con decencia" los "miles de millones de euros" que dependen de la RFEF. "Yo desde fuera, como me dedico también a intentar gestionar con decencia los intereses generales de los españoles, pues no puedo más que valorarlo positivamente y apoyarlo", ha zanjado el líder del PP.