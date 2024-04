López afirma que al PNV "se le han agotado las baterías" y ya "solo se deja caer" y conduce a Euskadi al "declive"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha afirmado que al PNV "se le han agotado las baterías" y ya "solo se deja caer, y de paso deja caer al país por la cuesta del declive", mientras EH Bildu, que se define como "gran novedad", es "lo más antiguo bajo la faz de la tierra". Por su parte, el candidato a lehendakari por el PSE, Eneko Andueza, ha llamado a "impulsar un a verdadera política industrial" en Euskadi porque el gobierno vasco "no puede ser un mero acompañante de la empresas". Durante un acto político celebrado en la localidad vizcaína de Santurtzi junto a la vicelehendakari Idoia Mendia y el candidato a lehendakari, Patxi López ha aludido a quienes afirman que "las elecciones son cosa de dos" de que los socialistas demostrarán que "nunca hay dos sin tres, sobre todo cuando el tercero es el que decide". Según ha aclarado, el tercero es "el que orienta al país, el que marca las políticas que hay que hacer" y el que "tiene el proyecto de esa Euskadi que atiende a sus ciudadanos y sus ciudadanas y resuelve problemas". "Apañados estaríamos si esto solo fuera cosa de dos, ¿os imagináis, todo el día compitiendo a ver quién es más nacionalista, todo el día midiendo a ver quién da el paso más largo para avanzar hacia la independencia, quién es el que tiene el mejor pedigrí, mirándose de reojo a ver quién es vasco-vasco y de paso imponiéndonos a los demás cómo hay que ser vasco en este país?", ha preguntado. Ha rechazado, en este sentido, "la vuelta a esos debates identitarios" ya "sufridos", que "no sirven para hacer avanzar ni al país ni a la sociedad" sino para "dividir". "No necesitamos ni divisiones ni enfrentamientos, de eso ya hemos tenido demasiado. Euskadi no necesita un campeonato del mundo para ver quién es más nacionalista o más independentista, eso ya lo vivimos, ya lo han vivido otros y no es más que un viaje al pasado, una marcha atrás", ha indicado. El exlehendakari ha afirmado que el acto de este domingo, que le ha unido en un mitin a Mendia y Andueza, es "un acto de orgullo y reivindicación socialista" porque "todo lo que merece la pena y tiene valor" en Euskadi "tiene la firma" del PSE-EE. En este punto, ha recordado las actuaciones del Gobierno que presidió "en medio de una crisis enorme" y que consiguió orientar Osakidetza hacia la cronicidad, introducir la eskola 2.0 y el trilingüismo y "también la paz". "Lo orientamos todo para ser la referencia y el referente pero llegaron otros y lo abandonaron", ha lamentado. Tras asegurar que los socialistas son "muchísimo mejores que los nacionalistas gestionando lo público" y "resolviendo los problemas de la gente", ha ironizado al decir que "algunos se preocupan tanto de sus raíces, solo de las raíces, que las raíces les salen al terreno y les impiden avanzar". "Se miran tanto al ombligo que son incapaces de ver lo que tienen delante y es que lo vemos día a día", ha señalado. En su opinión, el PNV "se deja llevar por la melancolía de tiempos pasados, por lo que otros hicieron antes", pero "a la hora de proponer algo nuevo, a la hora de volver a ilusionar a este país, nada de nada de nada". "Debieran decirnos de vez en cuando qué es lo que nos proponen. Tener alguna idea nueva. Pero no, al PNV se le han agotado las baterías y ya solo se deja caer, y de paso deja caer al país por la cuesta del declive, de la atonía y a veces del aburrimiento también". "Es decir, unos anclados en el terreno, sin avanzar absolutamente nada, y otros, los de Bildu, flotando", ha añadido. Patxi López ha afirmado que, pese a que digan que "son la gran novedad de estas elecciones" en realidad constituyen "lo más antiguo que hay bajo la faz de la tierra". "Sabemos de dónde vienen, y no es para estar orgullosos", ha apuntado. Además, ha recordado que "cuando tuvieron la oportunidad de gobernar en las instituciones vascas" hicieron "la gran revolución de las basuras, nada más". "Y la revolución de las basuras se los comió", ha añadido. A su juicio, "ellos flotan mucho, son muy de pancarta, muy de megáfono, muy de protesta, son muy de pueblo, pero a la hora de gestionar los recursos del pueblo y dar solución a los problemas del pueblo, nada, de nada, de nada". López ha recordado que "hay otras formaciones políticas que también se presentan a estas elecciones, pero "es que en Euskadi, a la derecha, no se la espera porque no está". ANDUEZA Por su parte, el candidato del PSE-EE a lehendakari, Eneko Andueza, ha apostado por poner en marcha una "verdadera política industrial" en Euskadi liderada por el Gobierno Vasco, que "no puede ser un mero acompañante de las empresas, de la industria, del tejido económico". "Euskadi necesita una política industrial de verdad, más inversión en I+D+i, una apuesta real por la digitalización, fijar como eje la internacionalización, avanzar en la descarbonización, garantizar los nuevos relevos generaciones, una política que logre que los centros de decisión se queden en Euskadi", ha advertido. Eneko Andueza se ha mostrado convencido de que el PSE-EE "puede ganar las elecciones" como ya lo hizo en julio "de forma contundente" y ha afirmado que se trata de unos "comicios determinantes" porque "están en juego nuestros derechos, las políticas sociales, el progreso, la libertad". "Si lo hicimos en julio, también lo podemos hacer ahora, el próximo día, 21 de abril, porque a diferencia de lo que digan algunos, porque a diferencia de que algunos quieran mostrarnos un escenario en el cual esto es cosa de dos, en el que aquí lo que se juega es que gobiernen unos nacionalistas, otros son más nacionalistas todavía. No, no, aquí en juego está exactamente lo mismo que estaba en julio", ha manifestado. Por esta causa, se ha dirigido a quienes votaron a los socialistas en julio "que pueden volver a confiar" en el PSE-EE porque sigue n "siendo su opción". "Somos la solución, la alternativa" "Hoy nos jugamos la Educación, la Sanidad o las políticas sociales, todo esto está en juego, no si gobiernan unos nacionalistas u otros", ha dicho. Según ha apuntado, para dar respuestas, el PSE-EE tiene "un programa a la medida de Euskadi, para dar respuesta a las preocupaciones reales de la ciudadanía, con iniciativas como 2.000 profesionales para Osakidetza, transporte gratuito para jóvenes, más seguridad o 5.000 nuevas viviendas protegidas". "Estamos en la cuenta atrás de unas elecciones cruciales para Euskadi. No nos jugamos que gobierne PNV o EH Bildu, nos estamos jugando mucho. Algunos van a seguir diciendo que esto es cosa de dos, y es mentira. Están constantemente mirándonos de reojo porque saben que la llave del futuro de este país está en la mano de los socialistas", ha indicado. Por ello, ha reclamado que "si quieren buenas políticas de vivienda, que tienen que votar al que va a decidir, que si quieren más y mejor empleo, tienen que votar al que va a decidir, que si quieren una Euskadi más segura, tienen que votar al que va a decidir cuál va a ser el futuro de este país". MENDIA Mientras, Idoia Mendia ha expresado su satisfacción porque la campaña electoral gira "sobre los temas en los que llevamos trabajando la última década los socialistas". "Todos hablan de nuestra agenda", ha señalado. Ha añadido, no obstante, que PNV y EH Bildu "hablan ahora de agenda ciudadana, y esconden la nacionalista que tantos años incluso décadas ha hecho perder". "El tiempo nos da la razón. Mientras otros perdían ese tiempo, allí hemos estado nosotros, pico y pala, sin distraernos, con un rumbo claro, con los pies en la tierra, la mirada en el horizonte y el acuerdo como único método posible para gestionar nuestra pluralidad", ha destacado.