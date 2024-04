Yolanda Díaz se estrenará este sábado en la campaña de Sumar en Euskadi y estará presente en los dos actos principales

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, participará en la campaña de Sumar a los comicios vascos y está ya confirmada su presencia en los dos actos principales de la formación. De esta forma, la líder de la formación entrará en escena en la contienda electoral este mismo sábado con un mitin en Vitoria para apoyar a la candidata de la formación, Alba García. También se movilizará para los actos de campaña al ministro de Cultura, Ernest Urtasun; su homóloga en Juventud e Infancia, Sira Rego, y el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón. El diputado de Sumar Lander Martínez ha afirmado este martes, junto a la candidata Alba García, que "la única garantía", en las elecciones vascas del próximo 21 de abril, de que haya en Euskadi "un gobierno que plantee realmente cambios desde una perspectiva transformadora progresista y de izquierdas, es Sumar". Martínez ha recordado que el cambio hacia esa Euskadi nueva de su lema de campaña --Es tu tiempo, Euskadi berria (la nueva Euskadi)-- "no va a suceder ni pasa por la mano del PNV y de los partidos que ya le han puesto su oferta encima de la mesa al PNV". A su juicio, en esta campaña se juegan una serie de cosas" para Euskadi y una de ellas es "elegir entre lo viejo que representa un gobierno PNV-PSE, que tiene unas ideas claramente agotadas que no son capaces de resolver los retos del siglo XXI", y esa Euskadi "nueva" que plantea Sumar. Desde la formación de izquierda entienden que "no solo es el tiempo de cambiar las élites gobernantes de este país, sino que también es el tiempo de vivir mejor, el se necesita para trabajar menos y para cuidar y mejorar las condiciones de vida". Por todo ello, si algo tienen claro desde su partido es que "si tiene que suceder algún cambio en Euskadi, ese cambio no pasa por ir de la mano del Partido Nacionalista Vasco y, a día de hoy, "la única garantía de que haya un gobierno que realmente plantee cambios desde una perspectiva transformadora progresista y de izquierdas es Sumar". EN CAMPAÑA En cuanto a su calendario de campaña, Sumar celebrará un acto de apertura este jueves a las 20.00 horas en el Aquarium de San Sebastián y al día siguiente, contará con el presidente de Más País y portavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, en un acto que tendrá lugar en la plaza Unamuno de Bilbao por la tarde. La líder de Sumar y vicepresidenta segunda de momento estará presente en los actos previstos este sábado en el Artium de Vitoria-Gasteiz (12.00 horas) y el siguiente sábado, 13 de abril, donde el mitin se celebrará en el BEC de Barakaldo, también a las 12.00 horas. En la campaña de las pasadas elecciones gallegas Díaz viajó hasta en cinco ocasiones a la comunidad para impulsar la candidatura, haciendo varios actos en sus desplazamientos sobre todo a final de campaña. La formación, no obstante, tuvo un mal resultado y se quedó como formación extraparlamentaria en Galicia. Asimismo, junto a un acto especial previsto en Eibar el 14 de abril, día del aniversario de la II República, al que acudirá Sira Rego y el portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Enrique Santiago. La formación cerrará el viernes 19 en Bilbao con un mitin de cierre de campaña que contará con la presencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.