El presidente de Melilla no ve las "excelentes relaciones" con Marruecos: "Sus políticas dañan a los españaoles"

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha dicho este martes que no aprecia las "excelentes relaciones" con Marruecos que preconiza el Gobierno de Pedro Sánchez y de hecho ha denunciado que el reino alauí está llevando a cabo políticas que "dañan a los españoles". A pregunta de los periodistas, Imbroda ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez hable de "excelentes relaciones" entre España y Marruecos desde que hace dos años, en abril de 2022, el presidente socialista diera un giro a la tradicional postura española sobre el Sáhara Occidental y apoyara para la antigua colonia española la propuesta de una autonomía bajo soberanía de Marruecos presentada por el país magrebí en 2007 a la ONU. "Este gobierno español no sé a qué llama las mejores relaciones porque dice que son excelentes y Marruecos va haciendo la política que ellos quieren, que a ellos les interesa, aunque nos afecte y nos dañe a los demás, a los españoles" ha lamentado la primera autoridad melillense. Imbroda se refería con ello a al reciente veto de Marruecos a los visados específicos para Ceuta y Melilla, que usan principalmente los trabajadores transfronterizos marroquíes que están empleados en las ciudades autónomas, y otras determinaciones como el cierre unilateral de la aduana comercial desde 2018 o su negativa a respetar el régimen de viajeros, impidiendo así la entrada a su país de cualquier producto que puedan cruzar desde Melilla al reino alauí. La máxima autoridad de la ciudad española del norte de África ha asegurado que es partidario "de las mejores relaciones entre España y Marruecos", pero siempre con respeto mutuo. "Entre dos países que deben seguir siendo amigos, muy amigos, pero que deben de respetarse los dos al cien por cien y no respetarse uno al ciento ochenta y el otro al treinta y cinco", ha lamentado Imbroda. El presidente de Melilla ha opinado que el único que puede revertir esta situación es el popular Alberto Núñez Feijóo en la Presidencia del Gobierno de España: "Yo la esperanza que tengo es que el señor Sánchez se vaya, se vaya ya de una vez y que se vaya más pronto que tarde, para no empeorar mucho más las cosas y empezar de nuevo una negociación franca de amigos, pero franca de verdad" entre España y Marruecos.