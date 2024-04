Vox pide al Gobierno presionar para que los vehículos 8x8 del Ejército de Tierra no se retrasen más

Vox quiere que el Gobierno presione a las empresas que configuran TESS DEFENCE S.A., responsables de entregar los vehículos 8x8 Dragón al Ejército de Tierra, para que no se produzcan más retrasos en su entrega. El Ministerio de Defensa firmó en 2020 el contrato de suministro de fabricación de los vehículos 8x8 Dragón con el consorcio, constituido por Indra, Santa Bárbara, Sapa Operaciones y Escribano, para la adquisición de un total de 348 vehículos por un importe de más de 2.000 millones de euros. La compra de estos vehículos está en marcha desde el año 2007, pero se fue retrasando por diversos motivos y el contrato firmado en 2020 ya contemplaba que serían entregados progresivamente, hasta el año 2030. Ahora, se han ido produciendo demoras en estas entregas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya avisó a las compañías involucradas a finales de enero de que posibles incumplimientos de contrato para la entrega de los vehículos tendrán "consecuencias". Durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso, ante los cuestionamientos de los partidos de la oposición por los retrasos, la titular del Ministerio de Defensa quiso dejar claro que estas demoras no son "aceptables" y que su cartera tiene "tolerancia cero" ante las mismas. NO MÁS REPROGRAMACIONES En esta línea, y antes de asegurar que no se producirán "reprogramaciones" en los plazos, afirmó que el contrato "se va a cumplir" para avisar de que eventuales incumplimientos "conllevan consecuencias". Robles se reunió con los directores ejecutivos de las empresas que forman parte del consorcio TESS DEFENCE apenas diez días antes, y en ese encuentro transmitió su "gran preocupación" por "la falta de avances y por el nivel de cumplimiento del programa". Ahora, Vox insiste en los reproches a Defensa y, en una proposición no de ley registrada en el Congreso, para su discusión en la Comisión de Defensa, insta al Gobierno a "tomar las medidas necesarias" para que los 8x8 no se demoren más y se cumpla el calendario previsto.