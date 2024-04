Azcón dice que el recurso del Gobierno al TC no le afecta a Aragón porque "no hay ningún proyecto de 'ley de concordia"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este lunes que el recurso que ha presentado el Ejecutivo al Tribunal Constitucional (TC) contra las leyes autonómicas 'de concordia' no le afecta a Aragón porque "no hay ningún proyecto de 'ley de concordia" que sustituya a la ley autonómica de memoria democrática. "Aragón no tiene nada que ver con el recurso porque no tiene ningún proyecto de 'ley de concordia' que vaya a tramitarse en nuestras cortes. Y, como es evidente que lo que afecta a otras comunidades autónomas, lo lógico y lo normal es que opinen desde otras comunidades autónomas", ha expresado Azcón en una rueda de prensa que ha dado junto con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. Así se ha mostrado el presidente aragonés después de que la consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, presentase el pasado jueves 30 de noviembre de 2023 en sesión plenaria de las Cortes autonómicas el "Plan de Concordia Democrática, Reconciliación, Recuerdo y Reconocimiento de las víctimas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa". RECURSO DEL GOBIERNO ANTE EL TC El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes por su parte que el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional las leyes autonómicas de Memoria Democrática de Aragón, Castilla y León y Comunitat Valenciana porque consideran que van contra la Ley estatal que regula esta materia. Así lo ha indicado el ministro en una entrevista en La Hora de la 1, que ha sido recogida por Europa Press, donde ha señalado que en Aragón ya hay una ley aprobada que vulnera el "derecho internacional", porque "retira cualquier homenaje a los hombres y mujeres de Aragón, que perdieron la vida en los campos de concentración nazis o lugares de memoria" y además "retira la condena del franquismo", según ha señalado.