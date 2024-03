Errejón defiende el modelo de inmersión en Cataluña y que la lengua en "peligro" es el catalán y no el castellano

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha defendido el modelo de inmersión lingüística en Cataluña ha sido "históricamente exitoso", criticando al PSC por "dejarlo atrás, y ha afirmado que en esta comunidad no hay un problema con el uso del castellano, sino que la lengua que está en "peligro" es el catalán. "En Cataluña, lo voy a decir de forma muy clara y lo digo siendo madrileño, hay una sola lengua en peligro y no es el castellano, es el catalán que es la que retrocede en hablantes y usuarios permanentemente", ha manifestado en rueda de prensa, cuestionado en relación a que el Parlamento Europeo haya reclamado a la Comisión Europea que actúe para cumplir los derechos de los alumnos de habla castellana en la escuela en Cataluña y garantizar que su enseñanza incluye un porcentaje mínimo de lengua castellana. Para Errejón, es evidente que si hay una lengua que debe ser defendida es el catalán, que hablan unos ocho millones de personas, y no el castellano, que dominan hasta 500 millones. "Yo he vivido tiempo en Cataluña, voy mucho a Cataluña y yo nunca he tenido problemas. Hago vida en catalán en Cataluña y nunca he tenido problemas para hacerla en castellano cuando lo he querido", ha apuntado el portavoz de Sumar. De hecho, ha contrapuesto que hay ciudadanos no solo en Cataluña, sino también en la Comunidad Valenciana y Baleares, que sí se enfrentan a veces a dificultades si quieren usar su lengua materna, por ejemplo, cuando acuden al médico. "En Cataluña no hay ningún problema para hacer vida en castellano, lo que sí hay problema es para hacer vida íntegra en catalán y por eso es la lengua que tiene que ser defendida y ha sido defendida históricamente por un modelo que ha sido históricamente exitoso que es el modelo de la inmersión lingüística, que por desgracia el PSC está dejando atrás", ha zanjado Errejón.