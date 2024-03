24-20. España logra la clasificación para el Europeo tras batir a Macedonia del Norte

Redacción Deportes, 03 mar (EFE).- ‘Las Guerreras’ han obtenido el billete para el Europeo de Hungría, Suiza y Austria que se disputará en noviembre y diciembre de este año, tras batir a Macedonia del Norte (24-20) y afianzar el liderato del grupo 5, en tan sólo cuatro jornadas del torneo clasificatorio.

Tras el homenaje a la internacional canaria Marta Mangué, comenzó un duelo mucho más ajustado que el vivido el pasado jueves en tierras macedonias que se zanjó con un abultado 19-31 favorable a España.

Carmen Campos abrió la lata en el minuto 2, pero Madjovska devolvió el empate y con dos tantos seguidos de Kiprijanovska, el cuadro visitante logró la primera superioridad en el marcador (1-3).

España remontó con un parcial de 5-1 con los goles de Campos, Vegué, Arcos y Mbengue (6-4) y logró obtener un colchón de dos tantos que se prolongó durante varios minutos hasta que Ristovska forzó de nuevo las tablas (7-7).

Mbengue siguió siendo la referencia ofensiva de las locales y con la ayuda de Echeverría y So Delgado, la selección volvió a disponer los dos de ventaja (10-8), si bien, la macedonia Madjovska superó a Zoqbi de Paula para zanjar el primer tiempo en el 10-9.

Macedonia inauguró la cuenta del segundo tiempo (10-10), pero España comenzó su despertar con un parcial de 6-1 que tuvo como protagonista a Marta López, que aportó tres goles que además de ser claves para encarrilar el triunfo español, le permitieron llegar a la redonda cifra de 300 dianas con la elástica roja.

Arsenievska trató de cortar la racha española, pero Kaba Gassama y Sole López se apuntaron a la fiesta y situaron la máxima renta del partido con un +7 que España había conseguido desde la intensidad defensiva y el acierto al contraataque (17-12).

Macedonia trató de bajar a España a la tierra con dos seguidos de Kolarvska, pero Eli Cesáreo y Paulina Pérez aparecieron para mantener el dominio local en un Pabellón de Tías que ya comenzaba a celebrar el triunfo (21-14).

No obstante, no dio su brazo a torcer y en los minutos finales remó y se acercó (23-19), pero la aragonesa So Delgado defendió la superioridad de las suyas y el duelo se sentenció en el 24-20.

Pese a restar dos jornadas de este torneo de clasificación, la selección española ya tiene confirmada su presencia en el próximo Europeo y aprovechará los siguientes partidos del 3 y 7 de abril ante Lituania y Azerbaiyán, respectivamente, para preparar el Preolímpico que se disputará en Torrevieja del 11 al 14 de abril.

FICHA TÉCNICA:

24 - España : M. Castellanos (p), D. Zoqbi (p); M. López (3), C. Campos (3), S. Arderius (2), E. Cesáreo (1), M. Echeverria (1), Castellanos (), L. González (), D. So Delgado (4), S. López (1), O. Vegue (2), K. Gassama (2), P. Pérez (1), S. Mbengue (2), M. Prieto (1), P. Arcos (1).

20 - Macedonia del Norte: Micevska (p), Petrovska (p), y Kiceska (p); Djatevska (1), Gjorgjijevska, Sedloska, Arsenievska (1), Ristovska (2), Sazdovska, Kiprijanovska (3), Madjovska (3), Gichevska (1), Damjanovska (1), Kolarovska (2), Gakidova (1), Mladenovska (1), Jankulovska (1).

Marcador cada cinco minutos: 1-2, 5-4, 7-7, 8-8, 10-8, 10-9-descanso-12-10, 13-11, 16-11, 21-14, 23-17, 24-20.

Árbitros: Alice Watson (SWE), Line Welin (SWE) y Manuel Conceicao (POR); Excluyeron a Eli Cesáreo (32’), Danila So Delgado (37’) y Lara González (51’) por parte de España y, por parte de Macedonia del Norte a Ivana Djatevska (20’) e Ivana Arsenievska (50’).

Incidencias: Partido de la cuarta jornada en el grupo 5 de la fase de clasificación para el Europeo 2024 celebrado en el Pabellón Municipal de Tías de Lanzarote. EFE

