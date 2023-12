El PP defiende el acuerdo para reformar del artículo 49 que "pedían" las personas con discapacidad: "No les defraudemos"

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha defendido el acuerdo con el Gobierno para la reforma constitucional del artículo 49 que va a eliminar el término 'disminuido' de la Carta Magna, una petición que realizaban desde hace años las personas con discapacidad. "No les defraudemos", ha reclamado la dirigente del PP. Gamarra ha recordado que esta reforma en la Constitución española "busca que todas las personas con discapacidad en España se sientan reflejadas en este artículo", según ha expresado en un mensaje en la red social X. "Ellas nos pedían impulsar el cambio para hacerlo posible y esperemos que 2024 comience con su aprobación en enero. No les defraudemos", ha señalado. En esta misma línea se ha pronunciado el ministro de Presidencia, Justicia y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien espera que la reforma recabe "el acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas". "Salvamos una deuda con las personas con discapacidad. Era un lenguaje inaceptable. Esta reforma es un éxito para la sociedad española y para las personas con discapacidad", ha señalado este viernes Bolaños en rueda de prensa desde el Congreso. "La reforma del Artículo 49 será una victoria histórica de las personas con discapacidad, de sus familias, y de la sociedad civil organizada. No es patrimonio ni mérito de ningún partido. La propuesta, de hecho, debería haber sido presentada por todos los grupos políticos", ha señalado por su parte, también en la red social X, el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. No obstante, ha manifestado su deseo de que "los derechos de las personas con discapacidad deben ser objeto de una política de Estado y apoyarse sobre los más amplios consensos sociales". "Por supuesto, apoyaremos la reforma incondicionalmente. Ojalá sea aprobada cuanto antes", ha solicitado. Los grupos parlamentarios de Partido Popular y PSOE han presentado este viernes 29 de diciembre en el Congreso de los Diputados la proposición de reforma constitucional del artículo 49, al tiempo que han solicitado que se tramite por el procedimiento de urgencia. La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, refleja que la reforma del artículo 49 de la Constitución Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núnez Feijóo, alcanzaron el acuerdo para eliminar el término "disminuido" de la Carta Magna en la reunión que mantuvieron el pasado 22 de diciembre en el Congreso de los Diputados. En dicha reunión, ambas partes pactaron presentar una proposición de ley en el Congreso antes de fin de año con la firma conjunta de PSOE y PP y celebrar un pleno monográfico al respecto en el mes de enero de 2024.