Las empresas españolas elevan su presencia en Filipinas tras la llegada de Marcos Jr.

Federico Segarra

Manila, 8 dic (EFECOM).- Las empresas españolas han incrementado notablemente su presencia en Filipinas en el último año y medio, gracias a las primeras medidas liberalizadoras y al refuerzo de los lazos bilaterales con la administración de Ferdinand Marcos Jr., que han atraído nuevas inversiones y proyectos al país asiático.

Es el caso de Acciona, la empresa española de infraestructura con mayor volumen de negocio en Filipinas, que celebró este año la adjudicación de dos contratos por valor de unos 1.500 millones de euros (o unos 1.620 millones de dólares) para la construcción del proyecto de infraestructura más ambicioso del archipiélago asiático, que conectará su capital, Manila, con el norte y el sur de la isla.

Asimismo, a través de su filial de energía, Acciona se convirtió este 2023 en la primera empresa extranjera en adjudicarse en exclusiva un desarrollo de energía eólica en Filipinas a través de su socio local, Freya Renewables.

Este proyecto fue posible gracias a la liberalización del sector de las energías renovables impulsada por la nueva administración filipina (cuya legislatura comenzó en junio de 2022), y desarrollará y explotará una planta de 150 megavatios en la isla de Cebú.

Indra, el gigante tecnológico español, que administra más de 200 proyectos en Filipinas, entre los cuales se encuentra la gestión de la totalidad de los servicios digitales del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), con sede en Manila, sigue ampliando su plantilla en Manila.

La empresa es responsable además del proyecto de reforma de los sistemas de navegación aéreos de Filipinas.

Otras firmas españolas que también ganan músculo son Porcelanosa, que ha multiplicado su superficie de exposición en en Manila, Llaollao, que ya cuenta con 36 tiendas en todo el país o IDOM, adjudicataria del mayor contrato de ingeniería de detalle ganado por una empresa española en la historia del BAD.

En el sector de defensa también hay más interés: el astillero español Navantia anunció en septiembre que había ofrecido a Filipinas el suministro de dos submarinos S-80, mientras Airbus entregó este año sus últimos aviones C-295, fabricados en España y vendidos con el sello español, al Ejército filipino.

El aumento de la actividad económica y comercial entre Filipinas y España se refleja en los datos comerciales de los últimos dos años.

En 2022, las exportaciones españolas sumaron 1.019,23 millones de euros, lo que supone prácticamente duplicar las cifras de tres años antes, en 2019 (con la pandemia de COVID-19 por medio), mientras que de enero a agosto de 2023 llegaron a 559,18 millones de euros, según datos de la Oficina Comercial de España en Filipinas.

Igualmente, se ha experimentado un incremento de las misiones comerciales bilaterales en 2022 y 2023, cuando han tenido lugar dos eventos sin precedentes en las relaciones hispano-filipinas, según fuentes diplomáticas españolas, que consistieron en dos giras de empresarios filipinos por las ciudades de Madrid y Barcelona.

Ambas fueron organizadas por la University of Asia and the Pacific, en colaboración con IESE Business School, y entre los invitados se encontraban ejecutivos de algunas de las empresas más relevantes de ambos países.

A nivel diplomático, las relaciones entre España y Filipinas pasan igualmente por un momento de mayor dinamismo, y en octubre una delegación de senadores filipinos realizó un viaje oficial a Madrid para abrir vías de comunicación en materia legislativa, visita que incluyó una recepción con el Rey de España, Felipe VI.

Sin embargo, Filipinas debe aún acometer reformas en materia de protección de los derechos humanos y en el marco legal para la atracción de inversión extranjera, así como concretar y expandir el proceso liberalización, en el que de momento destacan las energías renovables por necesidades domésticas, según fuentes diplomáticas.

Si bien Ferdinand Marcos Jr., hijo del dictador homónimo, protege la figura de su padre frente a las críticas por los abusos cometidos durante su mandato (1965-1986), ha intentado acercar posturas con EE.UU. y otros países occidentales e incentivar las inversiones. EFECOM

fsg/pav/prb