Fiscalía pide seis años de cárcel a un hombre que intentó robar e insultó a un transexual: "Travesti, feo, me das asco"

La Fiscalía Provincial de Valencia solicita una pena de seis años y cinco meses de prisión para un hombre que intentó robar e insultó a otro, transexual, que ejercía su actividad como trabajador sexual: "Te vas a enterar, travesti. Feo, me das asco". Así se desprende de la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el ministerio público atribuye al acusado un delito de robo con violencia e intimidación con uso de armas e instrumentos peligrosos cometido en grado de tentativa; un delito de odio y otro de resistencia a agentes de la autoridad. Junto a la pena de prisión, la Fiscalía de la sección de delitos de Odio que dirige Susana Gisbert también reclama para el acusado el pago de una multa y, en vía de responsabilidad civil, que indemnice a la víctima con 3.000 euros. Los hechos se remontan al 22 de noviembre de 2022, cuando el acusado, en situación irregular en España, se encontró con la víctima, transexual, en la calle Ricardo Micó de València, cuando ejercía su actividad como trabajador sexual. El acusado, "con ánimo de obtener un beneficio ilícito a costa de lo ajeno", se le acercó y le dijo: "Maricón de mierda, te vas a enterar travesti, feo, me das asco". Acto seguido, le esgrimió un objeto punzante y le indicó: "Me das un cigarro o te rajo, dame tu dinero y tu teléfono", a lo que la víctima se negó y se opuso llamando acto seguido a la Policía. El acusado se fue corriendo sin conseguir su objetivo. Fue detenido por la Policía Nacional en un parque ubicado entre las calles Ricardo Micó y Gregorio Gea. En unas conversaciones espontáneas que mantuvo el acusado con la fuerza actuante, éste se refirió a la víctima como "ese maricón de mierda". En el transcurso de la detención, el acusado propinó patadas al coche policial para tratar de zafarse de los agentes. Una vez trasladado a dependencias judiciales, el investigado escupió a los policías sin llegar a alcanzarlos y en el momento de su reseña realizó aspavientos para impedir la labor policial, con lo que le inmovilizaron.