España

Castañas gratis: trucos para cultivar castaños del supermercado y que broten en pocos días

Desde la selección hasta el cuidado del primer año: cómo germinar castañas y obtener una planta propia

Un pequeño castaño en una maceta de barro sobre una mesa de madera con herramientas de huerto y otras plantas al fondo.
Los trucos para plantar castañas y lograr que germinen en pocos días. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las castañas llegan para quedarse. El otoño trae muchos productos de temporada, como las setas, las castañas, las alcachofas o las calabazas. Con ellos se pueden realizar una variedad casi infinita de recetas y también viene acompañado de un deseo de plantar en casa y que los alimentos perduren en un futuro.

Guardar las castañas que se han comprado en el supermercado en lugar de comerlas puede ser el inicio de algo propio. Stefano Gullotta lo explica en su canal de YouTube, L’Arca delle idee. En un vídeo detalla los trucos para hacer que las castañas germinen y el paso a paso para que una semilla se convierta en una planta.

PUBLICIDAD

El proceso no requiere técnicas especiales. Basta con elegir bien las castañas, aplicar algunos trucos caseros y tener paciencia durante las primeras semanas.

Con los cuidados adecuados, es posible ver el primer brote en una semana y, en poco más de un año, contar con una planta de unos 25 centímetros de altura.

Cómo elegir las castañas que van a germinar

Castañas, un fruto seco en temporada de otoño
Castañas, un fruto seco en temporada de otoño (Pexels)

No todas las castañas sirven para este experimento. Según Gullotta, deben estar intactas y sanas, sin grietas ni rastros de hongos o moho. La cáscara externa debe verse brillante y, al presionarlas, sentirse dura y llena.

El youtuber recomendó descartar de inmediato las que presenten agujeros, porque indican la presencia de un gusano en su interior. “De esta jamás va a brotar nada”, advirtió. También aconsejó evitar las más pequeñas, que producirán frutos diminutos, y las que tengan la cáscara opaca o se desmenucen al tacto, señal de moho por dentro.

PUBLICIDAD

La prueba del agua para descartar las castañas vacías

Existe un método rápido para filtrar las castañas antes de analizarlas una por una. Consiste en sumergirlas en un recipiente con agua y descartar las que floten, porque eso significa que están viejas y vacías.

Manos que colocan castañas en un bol de vidrio con agua sobre una mesa de madera, junto a un grupo de castañas sobre un paño.
Las que se van al fondo tienen mayores posibilidades de germinar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si quieren seleccionarlas rápido, pueden hacer un primer filtro así, afuera todas las que flotan”, explicó Gullotta. Las que se van al fondo tienen mayores posibilidades de germinar. Para acelerar el proceso, sugirió dejarlas en remojo durante unas doce horas antes de plantarlas.

El paso a paso para plantar la castaña

El siguiente paso es conseguir una maceta de al menos diez centímetros de diámetro y llenarla con turba de buena calidad o tierra universal blanda y con buen drenaje. Con una cucharita, hay que hacer un agujero de cuatro o cinco centímetros de profundidad.

La castaña se coloca con el lado plano hacia abajo, en contacto con la tierra, de modo que el tallito también quede cubierto. Después se compacta la tierra alrededor, sin tapar toda la castaña, y se riega de forma generosa. La maceta debe ubicarse con mucha luz, pero sin sol directo. Gullotta recomendó probar con varias castañas al mismo tiempo para aumentar las posibilidades de éxito.

El truco de la bolsa de plástico para acelerar la germinación

Una maceta con un brote cubierta por una bolsa de plástico transparente con gotas de agua, junto a guantes y una pala sobre una mesa de madera.
Gullotta advirtió que la maceta debe mantenerse alejada del sol directo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para favorecer el nacimiento del brote, el vídeo propone usar una bolsa de plástico pequeña, transparente o no, cerrada herméticamente con una atadura o alambre alrededor de la maceta. Esto genera un microclima con temperatura y humedad constantes.

Gullotta advirtió que la maceta debe mantenerse alejada del sol directo, porque la temperatura interna podría elevarse demasiado y “literalmente cocinar la castaña”, lo que impediría el crecimiento.

Cómo evoluciona la planta semana a semana

A los siete días, ya se observa una pequeña raíz que emerge del tallito y se inserta en la tierra. Para el día doce, aparecen raíces secundarias y un brote de unos dos centímetros. Hacia el día quince, la altura se duplicó, de dos a cinco centímetros.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Gullotta remarcó que esa es una fase delicada, en la que no se debe tocar el brote bajo ningún concepto, porque si se rompe el experimento se interrumpe de forma definitiva. Para el día veinte comienzan a desarrollarse las primeras hojas, y el crecimiento continúa por etapas, hoja, ramita, hoja, ramita. Al mes, la planta alcanza unos diez centímetros.

El resultado final, un año después

Con el paso de las semanas, la castaña original se seca en la base, un proceso normal mientras la planta toma nutrientes de la semilla. Gullotta aconsejó no retirarla manualmente y esperar a que se desprenda sola.

Hacia el cuarto mes, la planta alcanza unos 20 centímetros, con hojas que ya tienen la forma de un ejemplar adulto, aunque no su tamaño definitivo. Un año después de la siembra, el resultado es una planta de unos 25 centímetros en condiciones óptimas.

Durante el invierno, es normal que las hojas se caigan, señal de que la planta entra en latencia y no de que está muriendo. Con la primavera, el castaño vuelve a generar hojas y ramas nuevas desde las yemas.

Temas Relacionados

CastañasOtoñoJardineríaHogarEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Feijóo: “Pedro Sánchez es un persojane tóxico y conflictivo que conviene sacar del gobierno de mi país”

Aimar Bretos ha entrevistado al presidente y candidato del PP en la Cadena SER

Feijóo: “Pedro Sánchez es un persojane tóxico y conflictivo que conviene sacar del gobierno de mi país”

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

A 37 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, todas las encuestas salvo la del CIS anticipan una mayoría holgada para PP y Vox, con un plazo para registrar listas que vencerá el lunes 26 de octubre. Feijóo es entrevistado esta mañana en Hoy por Hoy de Cadena Ser

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

Cuál es el efecto de la soja en la menopausia y el cáncer de mama: esto es lo que dice la ciencia más allá de la controversia

La soja se ha popularizado como una alternativa natural para aliviar los síntomas de la menopausia

Cuál es el efecto de la soja en la menopausia y el cáncer de mama: esto es lo que dice la ciencia más allá de la controversia

Estados Unidos propone un borrador que consolida el plan marroquí sobre el Sáhara Occidental y el Frente Polisario amenaza con abandonar el proyecto de la ONU

La advertencia la realizó este jueves Sidi Mohamed Omar, representante ante Naciones Unidas y coordinador de la MINURSO

Estados Unidos propone un borrador que consolida el plan marroquí sobre el Sáhara Occidental y el Frente Polisario amenaza con abandonar el proyecto de la ONU

El virus Shamonda ya está en granjas de seis provincias de España: Agricultura pide calma, pero confirma que el país está “en alerta”

Francia ha informado de la muerte de la primera persona contagiada de esta enfermedad, que hasta el momento se consideraba no transmisible al ser humano

El virus Shamonda ya está en granjas de seis provincias de España: Agricultura pide calma, pero confirma que el país está “en alerta”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos propone un borrador que consolida el plan marroquí sobre el Sáhara Occidental y el Frente Polisario amenaza con abandonar el proyecto de la ONU

Estados Unidos propone un borrador que consolida el plan marroquí sobre el Sáhara Occidental y el Frente Polisario amenaza con abandonar el proyecto de la ONU

Feijóo: “Pedro Sánchez es un persojane tóxico y conflictivo que conviene sacar del gobierno de mi país”

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

Margarita Robles viaja a Melilla dos años después y en medio de las reivindicaciones marroquíes sobre “recuperar” la ciudad

La ultraderecha crece en Francia con los disturbios y Vox replica el discurso de Le Pen: “Esto solo ocurre con el permiso deliberado del Gobierno”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El Gobierno identifica 8.318 anuncios ilegales de alquiler turístico, más de 6.500 solo en la ciudad de Madrid

El menú del día ya cuesta 15 euros de media en España y comer fuera se encarece un 25,6% en diez años

Casi diez millones de personas sabrán cuánto suben sus pensiones apenas dos días antes del 29-N

Francia enciende las alarmas de la deuda en Europa mientras España resiste: la prima de riesgo gala casi triplica la española

DEPORTES

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Messi se gana a los niños de Oviedo a base de consejos: “Si yo fuera al patio de un colegio, aprendería más de ellos que ellos de mí”

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

Leo Messi recuerda a su padre Jorge y su importancia sobre el Premio Princesa de Asturias: “Estaba muy ilusionado”

Volkanovski quiere ser amigo de Ilia Topuria entre fogones: “Es un momento especial, aunque estés intentando darle puñetazos en la cara”