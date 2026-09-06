España

Las aguas del Mediterráneo baten su récord histórico de temperatura con máximas que superan los 28 grados

El calentamiento global se refleja en unas cifras que, prácticamente, cada año superan a las anteriores

Mapa de temperaturas máximas previstas para este martes junto a una imagen de la playa de la Malvarrosa de Valencia. (Europa Press/Aemet)
Mapa de temperaturas máximas junto a una imagen de la playa de la Malvarrosa de Valencia. (Europa Press/Aemet)
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Las aguas superficiales del conjunto del mar Mediterráneo alcanzaron el 13 de agosto una temperatura récord de 28,54 grados, según ha informado este domingo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La cifra supera los 28 grados y se corona como la temperatura más alta registrada en el Mediterráneo desde, al menos, 1940, según detalla el organismo público en sus redes sociales, donde subraya que, en agosto, el mar batió récords de temperatura prácticamente todos los días.

A finales de junio, la temperatura del Mediterráneo ya había alcanzado valores sin precedentes, más propios de la segunda quincena de agosto Entonces, las temperaturas se situaron 2,6 grados por encima de lo habitual. El calentamiento fue tal que el Mediterráneo superó incluso la media habitual del periodo en el que el mar registra sus temperaturas más elevadas, correspondiente a la segunda quincena de agosto. La Aemet calificó entonces la situación de excepcional para el inicio del verano, con valores propios de una fase mucho más avanzada de la temporada estival.

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Temperaturas de las aguas superficiales del Mediterráneo. (Aemet)
Temperaturas de las aguas superficiales del Mediterráneo. (Aemet)

El verano más cálido de la serie histórica

Los días estivales en los que el mercurio supera los 40 grados y no baja de 25 en buena parte del país empiezan a dejar ser excepcionales. La norma ahora es el calor extremo. La Agencia Estatal de Meteorología también ha señalado esta semana que “ya es prácticamente seguro” que el verano de 2026 será el más cálido de la serie histórica en la España peninsular. La entidad ha informado esta semana de que el periodo comprendido entre enero y agosto de 2026 también fue el más cálido de la serie, con una diferencia clara respecto a los cuatro años anteriores. “Señal inequívoca de que, en España, el calentamiento se acelera”, subrayaban.

Los datos provisionales reflejan que la temperatura media del verano supera en 2,5 grados la media del periodo de referencia 1991-2020. Tras 2026, el segundo verano más cálido sería el de 2025, con una anomalía de 2,2 grados, y el tercero, el de 2022, con 2,1 grados por encima de la media.

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Registro de la temperatura media en España. (Aemet)
Registro de la temperatura media en España. (Aemet)

Las cifras reflejan el cambio climático

Entre enero y agosto, 2026 también se sitúa como el año más cálido de la serie histórica en el conjunto de España, con un amplio margen respecto a 2024, que ocupa el segundo lugar. Desde el inicio de los registros, en 1961, los cinco años más cálidos en ese periodo son 2026, 2024, 2025, 2022 y 2023.

Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, explicaba hace unos días que no se trata de un verano aislado, sino de una tendencia asociada al cambio climático. Según indicó, los veranos comienzan antes y presentan temperaturas más intensas, con olas de calor que abarcan buena parte de la estación.

Este verano se registraron cuatro olas de calor en España, con los episodios más extremos concentrados en julio. El país compartió esta situación con buena parte de Europa, afectada por temperaturas elevadas y por una sequía que puso bajo presión a numerosas regiones del continente.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Más riesgo para la salud y los ecosistemas

La prolongación de los periodos de calor incrementa los riesgos para la salud y para los ecosistemas. En 2026, además, los incendios forestales han afectado a amplias zonas del país. Aunque las altas temperaturas no son la única causa de los fuegos, favorecen condiciones que dificultan las tareas de extinción.

Hasta el 18 de agosto habían ardido más de 255.413 hectáreas forestales. Las comunidades más afectadas eran Castilla y León, con 62.867 hectáreas calcinadas; Andalucía, con 55.741; Castilla-La Mancha, con 39.083; y Aragón, con 33.400.

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