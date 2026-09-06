España

Denuncian ante la Fiscalía a un youtuber por los comentarios homófobos contra Héctor Bellerín: “Un tío que se pinta las uñas y que solo lee libros de mujeres es maricón encubierto”

El creador de contenido, Iñaki Angulo, ha pedido perdón en sus redes sociales y ha asegurado sentirse “avergonzado” tras ver sus palabras: “No pienso nada de lo que digo en ese corte”

Denuncian al youtuber Iñaki Angulo por los comentarios homófobos contra Héctor Bellerín (Montaje Infobae)
Denuncian al youtuber Iñaki Angulo por los comentarios homófobos contra Héctor Bellerín (Montaje Infobae)
Guardar

El viernes 4 de septiembre, el Real Betis ganó al Real Madrid con un gol de Troy Parrot en el minuto 81, siendo el primer partido que perdían los blancos desde que ha comenzado la LaLiga. Tras esto, el youtuber deportivo, Iñaki Angulo, dirigió unas palabras homófobas ante el defensa del equipo sevillano Héctor Bellerín, que frenó a Vinicius en distintas partes del partido. “Hay un tío que se pinta las uñas y que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto, que es rojo, que vota socialismo, no voy a decir su nombre”, comenzó.

El creador de contenido, quien cuenta con 600.000 seguidores, añadió que “‘elle’, vamos a llamarle ‘elle’ para que esté contento, ‘elle’ ha parado a Vinicius solo”. Durante su ensañamiento con el futbolista de 31 años, continuó diciendo: “Ese que se pinta las uñas, que quiere moros en todos los sitios menos en su casa, que solo lee libros de mujeres... y que, insisto, se pinta las uñas. Ese tío, tres años antes, va Vinicius y, sin bajarse del autobús, le provoca una amarilla que no hubieran sacado, la fuerza un penalti y se lo come”. En definitiva, “veía ir a ‘elle’ contra Vinicius y no sabía quién era el maricón”, afirmó el youtuber.

PUBLICIDAD

Soccer Football - LaLiga - Real Betis v Real Madrid - Estadio La Cartuja, Seville, Spain - September 4, 2026 Real Madrid's Vinicius Junior in action with Real Betis' Hector Bellerin and Facundo Bernal REUTERS/Marcelo Del Pozo
Soccer Football - LaLiga - Real Betis v Real Madrid - Estadio La Cartuja, Seville, Spain - September 4, 2026 Real Madrid's Vinicius Junior in action with Real Betis' Hector Bellerin and Facundo Bernal REUTERS/Marcelo Del Pozo

Ante sus palabras, la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte y el responsable de esta organización, Miguel Galán, se han pronunciado en contra de su comportamiento y han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Madrid en la Sección de Delitos de Odio y Discriminación. “Podría ser delito de odio: hasta dos años de prisión”, subraya Galán, mencionando al artículo 510 del código penal. Por su parte, Angulo publicó un video a modo de disculpa en sus redes sociales. “Estoy avergonzado”, aseguró.

“La crítica deportiva es legítima; la humillación homófoba, no”

Las palabras del youtuber ante tantos seguidores han hecho que la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte (@asociacionTyD) haya decidido interponer una denuncia. Al final, el delito de odio por “lesionar la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito por razón de su orientación o identidad sexual, real o atribuida” puede tener una pena de prisión de 6 meses a 2 años más una multa, como subraya Galán.

PUBLICIDAD

Pero el hecho de haber difundido los términos como “maricón encubierto” o “el maricón”, junto a la burla por su expresión de género “elle” frente a un elevado número de espectadores, “concurriría la agravación del art. 510.3 CP (pena en su mitad superior), además de la inhabilitación especial para profesión u oficio en el ámbito deportivo del art. 510.5 CP y la retirada del contenido del art. 510.6 CP.”, argumenta el presidente de la asociación.

Asimismo, señala que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya recoge que la palabra ‘maricón’ denota “una connotación de menosprecio vinculada a la orientación sexual, expresión de homofobia”. También, recordemos que en 2025 se condenó a cinco aficionados por insultos racistas a Vinicius y que “la libertad de expresión (art. 20 CE) no ampara el discurso del odio (STC 177/2015)”. Al final, “la crítica deportiva es legítima; la humillación homófoba, no”, reitera Galán.

“Hoy tiene de todo menos gracia”

Según ha explicado el propio Angulo, se encuentra avergonzado por sus descalificativos, pues su intención de “ser gracioso, hoy tiene de todo menos gracia”. Aunque sus palabras llegaron un día más tarde, el creador de contenido ha asegurado que se dio cuenta esa noche de que su comportamiento y sus palabras no habían sido los acertados. Por lo que “he borrado las partes y palabras que no se tenían que haber dicho evidentemente”.

En su defensa ha asegurado que “no estaba apuntando a nadie, ni quería hacer daño a nadie, pero entiendo perfectamente que haya gente que se haya sentido ofendida”. Iñaki explicaba que “fue un error en un contexto de mucha crispación y que no supe canalizar”. Aun así, reitera que “no hay ningún tipo de justificación” y que “no está solo quitado ya algunas palabras malsonantes, sino que está quitado todo el segmento”, porque “no me ha gustado verlo”.

Antes de terminar sus declaraciones, ha querido reseñar que “no pienso nada de lo que digo en ese corte de nadie en concreto”. De este modo, aseguró que “toca aprender, toca reflexionar, toca asumir las críticas que puedan venir”, pues “no hay contexto que haga que eso se vea, ni siquiera admisible”. Igualmente, el creador de contenido afirmó que el lunes volvería a dar la cara en directo.

Temas Relacionados

Fútbol EspañaRedes SocialesVirales EspañaJusticiaHomofobiaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 6 septiembre

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 6 septiembre

Un belga que vive en Alicante critica lo cerrados que son sus compatriotas en España: “Llevan aquí 20 años y no hablan una palabra de español”

En la Costa Blanca residen cerca de 15.000 personas de ese país

Un belga que vive en Alicante critica lo cerrados que son sus compatriotas en España: “Llevan aquí 20 años y no hablan una palabra de español”

Una isla privada a la venta por 4 millones de euros en Bahamas: le rodean aguas cristalinas, dos playas de arena blanca y un puerto natural protegido

El terreno se ubica a unos 45 kilómetros al sureste de Nassau, la capital bahamense. Cuenta, además, con dos playas de arena blanca y la vegetación cubre casi toda la isla

Una isla privada a la venta por 4 millones de euros en Bahamas: le rodean aguas cristalinas, dos playas de arena blanca y un puerto natural protegido

Las aguas del Mediterráneo baten su récord histórico de temperatura con máximas que superan los 28 grados

El calentamiento global se refleja en unas cifras que, prácticamente, cada año superan a las anteriores

Las aguas del Mediterráneo baten su récord histórico de temperatura con máximas que superan los 28 grados

Ángel Illescas, floricultor: “La ubicación es la vida de la planta del incienso”

Esta especie que a muchos recuerda al olor de la iglesia, por su naturaleza no aguanta mucho los rayos del sol, pero es ideal para aromatizar una estancia interior

Ángel Illescas, floricultor: “La ubicación es la vida de la planta del incienso”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una aseguradora deberá indemnizar con más de 62.000 euros a un pintor autónomo electrocutado por una instalación defectuosa

Una aseguradora deberá indemnizar con más de 62.000 euros a un pintor autónomo electrocutado por una instalación defectuosa

La prensa marroquí advierte que la visita del Rey a Ceuta haría estallar la crisis: “Si desean evitar que las tensiones se conviertan en un verdadero conflicto, no debería tener lugar”

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Un juez investiga si la empresa pública que suministra agua a 250.000 valencianos amañó contratos para beneficiar a su accionista privado

Dos megaproyectos energéticos pueden competir por llevar gas nigeriano a Europa, con Marruecos y Argelia como rutas rivales, mientras la UE busca alternativas al gas ruso

ECONOMÍA

Usufructo del cónyuge viudo: cuánto hereda y cómo se calcula su parte de la herencia

Usufructo del cónyuge viudo: cuánto hereda y cómo se calcula su parte de la herencia

Una isla privada a la venta por 4 millones de euros en Bahamas: le rodean aguas cristalinas, dos playas de arena blanca y un puerto natural protegido

Bajada histórica de viajeros en AVE tras el accidente de Adamuz: pierde más de tres millones de pasajeros en seis meses

Renfe permite desde este lunes subir patinetes eléctricos a sus trenes tras casi tres años prohibidos por riesgo de incendio: qué ha cambiado

Un conductor sufre un desprendimiento de retina al volante, pero la mutua se niega a reconocerlo como accidente laboral: la justicia da un giro al caso

DEPORTES

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués