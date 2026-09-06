Denuncian ante la Fiscalía a un youtuber por los comentarios homófobos contra Héctor Bellerín: “Un tío que se pinta las uñas y que solo lee libros de mujeres es maricón encubierto”

Denuncian al youtuber Iñaki Angulo por los comentarios homófobos contra Héctor Bellerín (Montaje Infobae)

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El viernes 4 de septiembre, el Real Betis ganó al Real Madrid con un gol de Troy Parrot en el minuto 81, siendo el primer partido que perdían los blancos desde que ha comenzado la LaLiga. Tras esto, el youtuber deportivo, Iñaki Angulo, dirigió unas palabras homófobas ante el defensa del equipo sevillano Héctor Bellerín, que frenó a Vinicius en distintas partes del partido. “Hay un tío que se pinta las uñas y que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto, que es rojo, que vota socialismo, no voy a decir su nombre”, comenzó.

El creador de contenido, quien cuenta con 600.000 seguidores, añadió que “‘elle’, vamos a llamarle ‘elle’ para que esté contento, ‘elle’ ha parado a Vinicius solo”. Durante su ensañamiento con el futbolista de 31 años, continuó diciendo: “Ese que se pinta las uñas, que quiere moros en todos los sitios menos en su casa, que solo lee libros de mujeres... y que, insisto, se pinta las uñas. Ese tío, tres años antes, va Vinicius y, sin bajarse del autobús, le provoca una amarilla que no hubieran sacado, la fuerza un penalti y se lo come”. En definitiva, “veía ir a ‘elle’ contra Vinicius y no sabía quién era el maricón”, afirmó el youtuber.

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Soccer Football - LaLiga - Real Betis v Real Madrid - Estadio La Cartuja, Seville, Spain - September 4, 2026 Real Madrid's Vinicius Junior in action with Real Betis' Hector Bellerin and Facundo Bernal REUTERS/Marcelo Del Pozo

Ante sus palabras, la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte y el responsable de esta organización, Miguel Galán, se han pronunciado en contra de su comportamiento y han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Madrid en la Sección de Delitos de Odio y Discriminación. “Podría ser delito de odio: hasta dos años de prisión”, subraya Galán, mencionando al artículo 510 del código penal. Por su parte, Angulo publicó un video a modo de disculpa en sus redes sociales. “Estoy avergonzado”, aseguró.

“La crítica deportiva es legítima; la humillación homófoba, no”

Las palabras del youtuber ante tantos seguidores han hecho que la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte (@asociacionTyD) haya decidido interponer una denuncia. Al final, el delito de odio por “lesionar la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito por razón de su orientación o identidad sexual, real o atribuida” puede tener una pena de prisión de 6 meses a 2 años más una multa, como subraya Galán.

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🚨⚖️ LLAMAR «MARICÓN» A UN FUTBOLISTA ANTE 600.000 SEGUIDORES PODRÍA SER DELITO DE ODIO: HASTA 2 AÑOS DE PRISIÓN (ART. 510 CP) 🏳️‍🌈⚽



Iñaki Angulo @inakiangulo , youtuber madridista con 600.000 suscriptores, llamó públicamente «maricón encubierto» a Héctor Bellerín tras el… pic.twitter.com/ImO2G3r9xQ — Miguel Galan (@MiguelGalanCNFE) September 5, 2026

Pero el hecho de haber difundido los términos como “maricón encubierto” o “el maricón”, junto a la burla por su expresión de género “elle” frente a un elevado número de espectadores, “concurriría la agravación del art. 510.3 CP (pena en su mitad superior), además de la inhabilitación especial para profesión u oficio en el ámbito deportivo del art. 510.5 CP y la retirada del contenido del art. 510.6 CP.”, argumenta el presidente de la asociación.

Asimismo, señala que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya recoge que la palabra ‘maricón’ denota “una connotación de menosprecio vinculada a la orientación sexual, expresión de homofobia”. También, recordemos que en 2025 se condenó a cinco aficionados por insultos racistas a Vinicius y que “la libertad de expresión (art. 20 CE) no ampara el discurso del odio (STC 177/2015)”. Al final, “la crítica deportiva es legítima; la humillación homófoba, no”, reitera Galán.

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“Hoy tiene de todo menos gracia”

Según ha explicado el propio Angulo, se encuentra avergonzado por sus descalificativos, pues su intención de “ser gracioso, hoy tiene de todo menos gracia”. Aunque sus palabras llegaron un día más tarde, el creador de contenido ha asegurado que se dio cuenta esa noche de que su comportamiento y sus palabras no habían sido los acertados. Por lo que “he borrado las partes y palabras que no se tenían que haber dicho evidentemente”.

En su defensa ha asegurado que “no estaba apuntando a nadie, ni quería hacer daño a nadie, pero entiendo perfectamente que haya gente que se haya sentido ofendida”. Iñaki explicaba que “fue un error en un contexto de mucha crispación y que no supe canalizar”. Aun así, reitera que “no hay ningún tipo de justificación” y que “no está solo quitado ya algunas palabras malsonantes, sino que está quitado todo el segmento”, porque “no me ha gustado verlo”.

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Antes de terminar sus declaraciones, ha querido reseñar que “no pienso nada de lo que digo en ese corte de nadie en concreto”. De este modo, aseguró que “toca aprender, toca reflexionar, toca asumir las críticas que puedan venir”, pues “no hay contexto que haga que eso se vea, ni siquiera admisible”. Igualmente, el creador de contenido afirmó que el lunes volvería a dar la cara en directo.