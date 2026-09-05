España vive su verano más mortífero por ahogamientos: 239 personas han perdido la vida entre junio y agosto

Vista de la playa la Malvarrosa este viernes en València. (EFE/Kai Forsterling)

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Como cada año, el número de ahogamientos aumenta en España en los meses de verano. Junio, julio y agosto agrupan en mayor número de muertes por este motivo, tal y como demuestran los datos del Informe Nacional de Ahogamientos (INA), elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

Este 2026, el verano ha sido el más mortífero desde que existen registros (en 2015): 239 personas han perdido la vida ahogadas entre junio y agosto, superando así el anterior récord, registrado en 2025 con 230 fallecimientos. Además, en lo que va de año, desde el 1 de enero al 5 de septiembre, las víctimas han sido 363.

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Los meses estivales han contado con cifras preocupantes: en junio murieron 92 personas, convirtiéndose en el mes de junio con más fallecimientos por ahogamiento desde que hay registros; en julio se contabilizaron 91 decesos, 1 menos que en el mes del año anterior.

Vista de la playa del embalse de Bolarque, a 20 de agosto, en Guadalajara, Castilla La-Mancha, (España). (Rafael Bastante/Europa Press)

A medida que el periodo estival se alarga por el aumento de las temperaturas, que en este mes de septiembre están siendo anormalmente elevadas para la época del año, la alerta continúa en los espacios acuáticos de España, donde todavía es posible que se produzcan bastantes sucesos de este tipo.

Andalucía, Cataluña y Galicia, las comunidades con más ahogamientos

El espacio en el que más muertes por ahogamiento se han registrado en lo que llevamos de año es la playa, con 159 víctimas mortales. Le sigue el río, con 62, y las piscinas, con 55 fallecimientos. Los embalses (13), presas (5) o pantanos (4) también resultan especialmente peligrosos: “Recuerda que no es una piscina y, aunque veas el agua tranquila, existen riesgos”, advierte la Guardia Civil.

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En el interior de estos entornos pueden estar produciéndose corrientes que ponen en peligro la vida de las personas, pese a que estos sean imperceptibles desde la superficie. Esto se debe, según la organización científica Fundación IO, a cambios de temperatura más rápidos en la superficie que en las partes más profundas.

Los hombres son las víctimas más frecuentes de ahogamiento, tal y como muestran los datos del INA: en lo que va de año han fallecido 280 hombres, frente a las 83 mujeres. Las comunidades autónomas que han registrado datos más elevados son Andalucía (57 muertes por ahogamiento), Cataluña (55), Galicia (45), Canarias (43) y la Comunidad Valenciana (39).

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Las recomendaciones de los expertos

La RFESS recuerda que durante la temporada de baño es especialmente importante mantener una supervisión constante de los menores, que pueden ser las mayores víctimas de estos sucesos. También de las personas mayores, “especialmente cuando puedan presentar cardiopatías, problemas de movilidad u otras condiciones que aumenten el riesgo durante el baño”.

“Antes de entrar en el agua, conviene conocer el entorno, identificar las zonas habilitadas, comprobar las condiciones y respetar siempre la señalización y las indicaciones de los servicios de socorrismo”, señala el organismo. “Ante cualquier situación de emergencia, se debe avisar de inmediato al servicio de socorrismo del entorno. Cuando el espacio no disponga de vigilancia, hay que llamar al 112 y evitar entrar al agua para intentar un rescate sin formación ni medios adecuados, ya que esta actuación puede poner en peligro a más personas”.

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