España

Las autoridades españolas advierten sobre un producto con alérgeno no declarado

Este aviso exhorta a la población en general a eludir el consumo del producto debido a los peligros significativos para la salud

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Se trata de una Alerta por presencia de sildenafilo en complemento alimenticio procedente de Colombia. (Ref. ES2026/198) (Infobae)
Se trata de una Alerta por presencia de sildenafilo en complemento alimenticio procedente de Colombia. (Ref. ES2026/198) (Infobae)

Con el fin de cuidar la salud de los consumidores, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) dio a conocer el caso de un producto contaminado cuyo consumo debe ser evitado por la población en general.

Si bien la AESAN cuenta con alertas que podrían afectar únicamente a consumidores específicos, en esta ocasión va enfocada a la población en general, debido a su repercusión sanitaria o por su posible distribución al consumidor final.

Las autoridades alimentarias, a través de su página oficial, divulgaron la Alerta por presencia de sildenafilo en complemento alimenticio procedente de Colombia. (Ref. ES2026/198)

La AESAN comunicó sobre el nivel de riesgo asociado con el contaminante, las consecuencias de consumir el producto y las medidas a seguir si se posee en casa.

Alerta sanitaria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) informa de la retirada del producto Bichota comercializado como complemento alimenticio por presencia de sildenafilo no declaradas en el etiquetado y que puede producir reacciones adversas de diversa gravedad.Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto incluido en esta alerta se abstengan de consumirlo.

Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)
Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

¿Qué hacer en caso de una alerta alimentaria?

Cuando la AESAN difunde una alerta sanitaria lo hace con el fin de notificar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado descubierto por las autoridades se encuentra en tu alacena, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

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