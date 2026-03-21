España

Una pareja de anarquistas italianos muere en una cabaña del Parque de los Acueductos (Roma) al explotar el artefacto que preparaban

Según la prensa italiana, la pareja era conocida por la policía por su activismo anarquista, y se asume que estaban preparando una acción simbólica de protesta por la situación en prisión de Alfredo Cospito

Guardar
Una pareja de anarquistas italianos
Una pareja de anarquistas italianos muere en una cabaña del Parque de los Acueductos (Roma) al explotar el artefacto que preparaban (Wikimedia Commons)

Dos anarquistas italianos han muerto en una explosión ocurrida en una cabaña a las afueras de Roma, en el Parque del Acueducto. Según información de La Repubblica, el aviso se produjo poco antes de las 09.00 de esta mañana. La explosión pudo tener lugar durante la noche, cuando se escuchó un fuerte estruendo en la zona de Via delle Capannalle, donde se ubica dicha cabaña.

La hipótesis principal es que el explosivo hubiera detonado accidentalmente mientras la pareja lo manipulaba, en preparación para una acción de protesta en apoyo a Alfredo Cospito, figura destacada del movimiento anarquista y encarcelado bajo el régimen de aislamiento 41 bis. La pareja, identificada como Sara Ardizzone y Alessandro Mercogliano, era conocida ya la policía por su activismo dentro del entorno anarquista. La intención, según los medios italianos, no era causar víctimas, sino dar visibilidad al caso de Cospito en un acto de protesta.

Alfredo Cospito cumple desde 2023 una condena de 23 años por un atentado sin víctimas cometido en 2006. El régimen penitenciario del 41 bis, en el que permanece, se reserva para casos de terrorismo y crimen organizado. Diversos colectivos han criticado la severidad de estas condiciones, a las que Cospito se ha opuesto incluso mediante una huelga de hambre realizada hace tres años.

En mayo está prevista una revisión judicial sobre la continuidad de su régimen penitenciario, y numerosos sectores anarquistas han aprovechado para convocar movilizaciones y campañas en torno a su figura. “El régimen del 41-bis, utilizado contra los revolucionarios, es una de las principales expresiones de la ofensiva represiva”, rezaba el folleto que en su día convocaba manifestaciones por Cospito en Carrara y Pisa. El mismo texto instaba a “volver a las calles contra el 41-bis” y a apoyar “las razones de la acción directa y revolucionaria”.

Imágenes del operativo de los Bomberos de Madrid en el edificio

Un explosivo que nunca se había utilizado en el anarquismo italiano

El incidente de la cabaña ha generado diversas hipótesis entre los investigadores, ya que la pareja estaba manipulando un herbicida agrícola, una sustancia que ha sido utilizada en otros contextos por yihadistas y terroristas solitarios, pero que nunca se había empleado de esa forma en el movimiento anarquista italiano. Se sospecha, debido a esto, que Ardizzone y Mercogliano podrían haber buscado instrucciones en internet o haber recibido ayuda externa. Además, la cantidad de explosivo que tenían era abundante, demasiado para una sola acción, lo que alimenta la idea de que no planificaban un acto aislado, sino una campaña de protestas más amplia para llamar la atención sobre la situación de Cospito.

Las acciones en apoyo al anarquista han seguido siempre una lógica de manifestación simbólica. Los objetivos elegidos suelen ser vehículos de multinacionales, empresas armamentísticas o sedes judiciales. La intención declarada nunca ha sido provocar muertes en masa, sino ganar visibilidad y presionar para que el caso de Cospito permanezca en primer plano.

El entorno anarquista ha convertido la situación de Cospito en un punto de unión. El régimen 41 bis ha servido como catalizador para movilizar a los sectores anarquistas, que en los últimos meses han intensificado sus acciones, sobre todo con sabotajes contra infraestructuras, como cortes de cables y averías, en ocasiones reivindicadas directamente y en otras asumidas como adhesiones simbólicas.

Durante un juicio celebrado en 2025, Ardizzone definió su relación con Mercogliano como la de “compañeros en la vida y en la lucha”, según recogió entonces el diario Corriere della Sera. En esa ocasión, la italiana defendió el uso de la protesta violenta y expuso ante el tribunal: “Existe una diferencia enorme entre la violencia de los oprimidos y la de los opresores: la primera sigue un código ético, la segunda, ninguno”.

El calendario de movilizaciones apunta a mayo como fecha clave, coincidiendo con la revisión judicial del régimen penitenciario de Cospito. En ese contexto, los incidentes podrían intensificarse, con más episodios de protesta y una campaña más visible, sin que necesariamente cambie el carácter simbólico de las acciones, pero sí su frecuencia y repercusión pública.

Temas Relacionados

ItaliaAnarquismoMuertesAccidenteRomaSucesosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un perro desentierra una botella en un jardín y reaviva un caso de asesinato de hace 160 años: puede ser una prueba del crimen

Mary Ann Ashford fue condenada por envenenar a su esposo William Ashford en 1865, pero su ejecución pública fue tan desastrosa que contribuyó a eliminar la pena de muerte en Inglaterra

Un perro desentierra una botella

La Guardia Civil encuentra 500 aves exóticas protegidas en una vivienda de Cádiz: investigan un delito de tráfico ilegal

Los animales, que pueden alcanzar altos valores económicos en el mercado negro, se encontraban en “condiciones higiénico-sanitarias deficientes”

La Guardia Civil encuentra 500

Adif reconoce que un tramo de 36 metros en la vía de Adamuz no tenía “certificado de calidad”

La gestora de infraestructuras ferroviarias admite a la jueza que un carril sin la documentación adecuada fue sustituido tras el accidente del pasado 18 de enero, que dejó 46 muertos y cien heridos

Adif reconoce que un tramo

Un padre presuntamente asesina a su hija de tres años en Torrevieja (Alicante): los cuerpos de ambos han sido encontrados en su casa

Actualmente se investiga si se trata de un nuevo caso de violencia vicaria

Un padre presuntamente asesina a

Estrategias para volver a reconectar con tu pareja en la intimidad, según una sexóloga

La experta, Claudia Six, explica que recuperar la pasión va mucho más allá del ámbito sexual

Estrategias para volver a reconectar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre mata a tiros

Un hombre mata a tiros a su expareja y después se suicida en Zaragoza: la policía confirma que se trata de un asesinato machista

Un 25% de los españoles que intentan obtener una licencia de armas no superan los exámenes

Aterrizan en Madrid los 200 militares españoles evacuados de Irak por la guerra en Oriente Medio

Hasta Hacienda comete errores: se lía con el IVA al contratar la destrucción de siete de sus embarcaciones y enfada a los sindicatos

Donald Trump ve legítimo retirar las bases estadounidenses de España y Alemania por no colaborar en el estrecho de Ormuz: “La OTAN no hace nada”

ECONOMÍA

Adif reconoce que un tramo

Adif reconoce que un tramo de 36 metros en la vía de Adamuz no tenía “certificado de calidad”

Cuándo se puede pedir cita telefónica para hacer la declaración de la Renta 2026: estos son los pasos que debes seguir

Cuando la guerra asoma, las medidas anticrisis regresan: el Gobierno resucita por Irán las ayudas del conflicto de Ucrania, pero con 11.000 millones de euros menos

Los salarios crecen en 2025 con los transportistas a la cabeza de la subida en los trabajos a tiempo parcial: cobran el doble que hace seis años

El FMI recorta la previsión de crecimiento de España dos décimas por la guerra en Irán y exige medidas “contundentes” contra la crisis de vivienda

DEPORTES

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo

Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos

Los porteros visitan cada vez más la enfermería: Courtois, Oblak y Joan García se han perdido más del 20% de los partidos

Las sorpresas y los olvidados de la lista de De la Fuente: desde cuatro caras nuevas al adiós de dos leyendas