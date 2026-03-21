Una pareja de anarquistas italianos muere en una cabaña del Parque de los Acueductos (Roma) al explotar el artefacto que preparaban (Wikimedia Commons)

Dos anarquistas italianos han muerto en una explosión ocurrida en una cabaña a las afueras de Roma, en el Parque del Acueducto. Según información de La Repubblica, el aviso se produjo poco antes de las 09.00 de esta mañana. La explosión pudo tener lugar durante la noche, cuando se escuchó un fuerte estruendo en la zona de Via delle Capannalle, donde se ubica dicha cabaña.

La hipótesis principal es que el explosivo hubiera detonado accidentalmente mientras la pareja lo manipulaba, en preparación para una acción de protesta en apoyo a Alfredo Cospito, figura destacada del movimiento anarquista y encarcelado bajo el régimen de aislamiento 41 bis. La pareja, identificada como Sara Ardizzone y Alessandro Mercogliano, era conocida ya la policía por su activismo dentro del entorno anarquista. La intención, según los medios italianos, no era causar víctimas, sino dar visibilidad al caso de Cospito en un acto de protesta.

Alfredo Cospito cumple desde 2023 una condena de 23 años por un atentado sin víctimas cometido en 2006. El régimen penitenciario del 41 bis, en el que permanece, se reserva para casos de terrorismo y crimen organizado. Diversos colectivos han criticado la severidad de estas condiciones, a las que Cospito se ha opuesto incluso mediante una huelga de hambre realizada hace tres años.

En mayo está prevista una revisión judicial sobre la continuidad de su régimen penitenciario, y numerosos sectores anarquistas han aprovechado para convocar movilizaciones y campañas en torno a su figura. “El régimen del 41-bis, utilizado contra los revolucionarios, es una de las principales expresiones de la ofensiva represiva”, rezaba el folleto que en su día convocaba manifestaciones por Cospito en Carrara y Pisa. El mismo texto instaba a “volver a las calles contra el 41-bis” y a apoyar “las razones de la acción directa y revolucionaria”.

Imágenes del operativo de los Bomberos de Madrid en el edificio

Un explosivo que nunca se había utilizado en el anarquismo italiano

El incidente de la cabaña ha generado diversas hipótesis entre los investigadores, ya que la pareja estaba manipulando un herbicida agrícola, una sustancia que ha sido utilizada en otros contextos por yihadistas y terroristas solitarios, pero que nunca se había empleado de esa forma en el movimiento anarquista italiano. Se sospecha, debido a esto, que Ardizzone y Mercogliano podrían haber buscado instrucciones en internet o haber recibido ayuda externa. Además, la cantidad de explosivo que tenían era abundante, demasiado para una sola acción, lo que alimenta la idea de que no planificaban un acto aislado, sino una campaña de protestas más amplia para llamar la atención sobre la situación de Cospito.

Las acciones en apoyo al anarquista han seguido siempre una lógica de manifestación simbólica. Los objetivos elegidos suelen ser vehículos de multinacionales, empresas armamentísticas o sedes judiciales. La intención declarada nunca ha sido provocar muertes en masa, sino ganar visibilidad y presionar para que el caso de Cospito permanezca en primer plano.

El entorno anarquista ha convertido la situación de Cospito en un punto de unión. El régimen 41 bis ha servido como catalizador para movilizar a los sectores anarquistas, que en los últimos meses han intensificado sus acciones, sobre todo con sabotajes contra infraestructuras, como cortes de cables y averías, en ocasiones reivindicadas directamente y en otras asumidas como adhesiones simbólicas.

Durante un juicio celebrado en 2025, Ardizzone definió su relación con Mercogliano como la de “compañeros en la vida y en la lucha”, según recogió entonces el diario Corriere della Sera. En esa ocasión, la italiana defendió el uso de la protesta violenta y expuso ante el tribunal: “Existe una diferencia enorme entre la violencia de los oprimidos y la de los opresores: la primera sigue un código ético, la segunda, ninguno”.

El calendario de movilizaciones apunta a mayo como fecha clave, coincidiendo con la revisión judicial del régimen penitenciario de Cospito. En ese contexto, los incidentes podrían intensificarse, con más episodios de protesta y una campaña más visible, sin que necesariamente cambie el carácter simbólico de las acciones, pero sí su frecuencia y repercusión pública.