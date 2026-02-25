Un perro consigue detectar en fase temprana el cáncer de mama a su dueña (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal clave para aumentar las posibilidades de curación del cáncer de mama es una detección precoz, según establece la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y Chase Johnson, abogada de 36 años y residente de Carolina del Norte (EEUU), es una de las más de dos millones de mujeres a las que diagnostican cada año cáncer de mama en el mundo, según los datos de la organización. Pero en su caso, la primera señal para ir al médico y diagnosticar su enfermedad fue gracias a su mascota.

Su perro, llamado Ceto, es un cruce entre un labrador y un golden retriever. Ella y su prometido Ben Byrn siempre le habían definido como un perro “tranquilo”, recoge el New York Post. Sin embargo, años atrás de que ocurriera el cáncer de Chase, comenzó a comportarse de una forma “inusual” cuando estaba al lado de Ben. Tiempo después, al joven le diagnosticaron cáncer de colon.

Cuando un perro avisó a su dueña para ir al médico

Pasado el tiempo, en 2021, Ceto volvió a comportarse de forma extraña, aunque esta vez fue con Chase: la seguía por toda la casa, caminaba nervioso y gemía, según explicó la joven al medio estadounidense. La señal definitiva fue cuando Ceto apoyó su hocico sobre el seno de su dueña. En ese momento, Chase se llevó la mano a su pecho y notó dolor al palpar un bulto sobre su pecho.

Chase intentó ir al médico, aunque su diagnóstico y tratamiento no fue inmediato. “Me dijeron que era muy joven para tener cáncer y que el cáncer no duele, que probablemente era un quiste benigno”, contó al medio neoyorquino.

La joven no se quedó satisfecha con la primera respuesta, y acudió a otro médico, donde consiguió que la hicieran pruebas. Tras una mamografía, una ecografía y una biopsia, se confirmó la premonición de su perro: tenía cáncer de mama triple negativo. La enfermedad estaba en un estado muy avanzado.

“Si no hubiera tenido a Ceto, y si no hubiera tenido esa experiencia con mi esposo, quizá no estaría aquí”, explicó Chase, quien ahora forma parte de un ensayo clínico para una vacuna preventiva contra el cáncer de mama en la Clínica Cleveland. Es una de las 35 pacientes del estudio.

La ciencia demuestra que los perros pueden ayudar a detectar el cáncer

La ciencia ha demostrado en los últimos años cómo los perros pueden jugar un papel fundamental para detectar tumores. Son numerosos los estudios los que afirman que los canes poseen la capacidad de detectar ciertos tipos de cáncer mediante su sentido del olfato.

El caso de Chase no es aislado ni la primera vez que una mascota avisa a su dueña de padecer cáncer. En la prestigiosa revista médica The Lancet, en 1989, se documentó oficialmente el primer caso de un perro detectando un cáncer tras olfatear “obsesivamente” la pierna de su dueña. Posteriormente, a la mujer se le diagnosticó un melanoma maligno.

Más reciente es una investigación The Rainbow Study, publicada en la revista Nature en 2024. El estudio juntaba a perros que fueron entrenados previamente con la Inteligencia Artificial (IA), para detectar hasta cuatro tipos de cáncer (pulmón, mama, colorrectal y próstata). Los resultados fueron muy positivos, ya que se demostró una “alta precisión” (94,8%) en la detección temprana de la enfermedad.