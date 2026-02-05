La empresa pública que diseñó el AVE Madrid-Sevilla no encuentra floristería para tener un detalle con las familias de los empleados que fallecen

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en un estand de INECO

INECO, la empresa pública que diseñó la línea de AVE que une Madrid y Sevilla, tiene dificultades para tener un detalle con las familias de los empleados que fallecen. La empresa pública, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, no ha conseguido adjudicar un contrato de suministro de arreglos florales. Y eso que ofrecía 48.000 euros por dos años. Ninguna empresa se ha presentado a la licitación y el contrato ha quedado desierto. “Con el fin de dar cumplimiento al protocolo de decesos implantado en la empresa”, INECO requería una empresa especializada que suministrara este tipo de arreglos florales “para poder cumplir con el procedimiento que se sigue” cuando muere algún trabajador o un familiar de los trabajadores (hasta primer grado de consanguinidad).

Los accionistas de INECO son Enaire (el gestor de navegación aérea), ADIF (gestor de infraestructuras ferroviarias) y Renfe. Se trata de una empresa especializada en ingeniería y consultoría que en su última memoria pública (la de 2024) presumía de haber participado en la construcción de “más de 12.000 km de alta velocidad en el mundo. Somos el país más eficiente en construcción de alta velocidad”. De hecho, un año antes de este informe, en julio de 2023, técnicos de INECO identificaron en un “estudio previo de seguridad” los riesgos que podrían producirse en el proyecto de renovación de desvíos (la fase 2) incluido en la obra de reforma integral de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. Ese informe fue enviado a ADIF y en él se advertía precisamente de “una posible deficiencia en la ejecución de las soldaduras” que desembocaría en una “rotura de carril y descarrilamiento”. La principal hipótesis que ahora se baraja como causa del accidente en el tramo de Adamuz que ha dejado 46 muertos.

El nombre de INECO también ha estado en el foco mediático después de que se conociera de que una de las exparejas del exministro José Luis Ábalos fuera contratada por esta empresa pública. La investigación que la Audiencia Nacional lleva en el marco del ‘caso Koldo’ ha permitido conocer que Jessica Rodríguez percibió un total de 34.477,84 euros por parte de INECO, donde estuvo contratada como auxiliar administrativa entre marzo de 2019 y diciembre de 2021. En su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo, Rodríguez afirmó que nunca prestó actividad profesional o laboral, “que ni siquiera asistía su puesto de trabajo, aunque percibía puntualmente los correspondientes salarios”.

Colocación de traviesas en el tramo accidentado en Adamuz

Los últimos datos oficiales de INECO también señalan que tiene 6.044 personas en plantilla de 44 nacionalidades distintas, de las que el 63% tiene más de 50 años. En este contrato que ha quedado desierto, INECO buscaba una empresa que garantizará el suministro de arreglos florales funerarios en todo “el territorio peninsular como Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla, como en el ámbito internacional. El suministro consiste en un arreglo floral funerario, tipo almohadón, de color blanco, con una banda que incluya el nombre de INECO y una tarjeta personalizada con texto estándar facilitado por la empresa pública”. Las flores que debían ser utilizadas eran “lirios, rosas, anastasias, margaritas y claveles”.

Al tanatorio o a casa

El contrato exigía que las flores fueran enviadas al tanatorio. “En caso de no ser posible la entrega en tanatorio en plazo, el arreglo floral, tipo almohadón, deberá ser sustituido por un jarrón de flores blancas, de los tipos anteriormente descritos y de igual valor al del almohadón, sin ningún coste adicional para INECO. Este jarrón deberá remitirse al domicilio que la persona empleada tenga informado en la empresa”, señala el pliego de condiciones. La adjudicataria debía contar, además, con un servicio que atendiese todas las solicitudes a través de una línea de atención telefónica, “así como de una dirección de correo electrónico que asegure la comunicación entre las partes durante el horario laboral, esto es, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas. Durante el fin de semana no se realizarán solicitudes”.

INECO tenía previsto que en los dos años de contrato la floristería elegida tuviera que enviar 123 arreglos en España y seis fuera de nuestras fronteras. El coste de cada envío, entre 220 y 170 euros. La oferta económica no debe haber sido muy atractiva porque ninguna empresa se ha presentado a la licitación. De momento, INECO no deja claro si tramitará un nuevo expediente.