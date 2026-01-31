Última hora del funeral de Estado por las víctimas del accidente de Adamuz en la Mezquita-Catedral de Córdoba, en directo

Los reyes consuelan a las víctimas de Adamuz en el funeral de Estado de este jueves en Huelva. (Europa Press)

La Mezquita-Catedral de Córdoba acoge este sábado desde las 18:00 horas la misa funeral en memoria de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz. Ya son 46 las personas que perdieron la vida en este accidente. La última, Patricia, falleció este viernes: una mujer de 42 años que estaba ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba y viajaba en el segundo vagón del Alvia.

El acto religioso será presidido por el obispo de la Diócesis de Córdoba, monseñor Jesús Fernández, quien guiará a los asistentes en una oración colectiva. Durante la eucaristía, la liturgia incorporará un homenaje especial a las familias afectadas, pidiendo fortaleza y esperanza para todos los que atraviesan este duelo. Además, se hará un reconocimiento explícito a la “ejemplar generosidad, solidaridad y espíritu de ayuda” del pueblo de Adamuz, que, según el Cabildo Catedral, ha demostrado unidad y cercanía frente al dolor.