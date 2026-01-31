Última hora del funeral de Estado por las víctimas del accidente de Adamuz en la Mezquita-Catedral de Córdoba, en directo

La Mezquita-Catedral de Córdoba acoge este sábado desde las 18:00 horas la misa funeral en memoria de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz. Ya son 46 las personas que perdieron la vida en este accidente. La última, Patricia, falleció este viernes: una mujer de 42 años que estaba ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba y viajaba en el segundo vagón del Alvia.
El acto religioso será presidido por el obispo de la Diócesis de Córdoba, monseñor Jesús Fernández, quien guiará a los asistentes en una oración colectiva. Durante la eucaristía, la liturgia incorporará un homenaje especial a las familias afectadas, pidiendo fortaleza y esperanza para todos los que atraviesan este duelo. Además, se hará un reconocimiento explícito a la “ejemplar generosidad, solidaridad y espíritu de ayuda” del pueblo de Adamuz, que, según el Cabildo Catedral, ha demostrado unidad y cercanía frente al dolor.
El Ayuntamiento de Huelva, junto con la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santo Ángel, ha anunciado la propuesta deconstruir un monumento homenaje en memoria de las víctimas y afectados por el accidente ferroviario de Adamuz. Por el momento, se desconoce su ubicación, aunque el consistorio adelantó que se situará en un espacio municipal lo más cercano posible a la estación ferroviaria.
Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado el valor emocional del proyecto y ha agradecido a la asociación la creación de un proyecto “tan necesario y cargado de sensibilidad” y ha señalado que para el Consistorio es fundamental que Huelva conserve para la posteridad el recuerdo de las víctimas y de todas las personas que han sufrido las consecuencias de este trágico accidente.
El pasado 18 de enero, España vivió uno de los peores accidentes ferroviarios en toda su historia. Un tren Iryo y otro Alvia colisionaron en Adamuz. La tragedia dejó 46 muertos y más de un centenar de heridos. Entre los dos convoyes viajaban alrededor de 500 personas. Entre ellas, la familia de Ana García Aranda, de 29 años, su hermana Raquel, embarazada, su cuñado Iván y Boro.