El PP lleva a la Comisión Europea el choque con el Gobierno: pide a Bruselas que investigue el accidente de Adamuz y que frene la regularización de migrantes

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, conversa con el presidente del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber(d), durante la reunión de líderes del Partido Popular Europeo en Zagreb (EFE/ David Mudarra/Partido Popular)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado su participación en la cumbre del Partido Popular Europeo celebrada este sábado en Zagreb para trasladar a la Comisión Europea una doble reclamación dirigida al Gobierno español: el esclarecimiento de las causas del accidente ferroviario de Adamuz y una revisión en profundidad de la anunciada regularización masiva de inmigrantes en situación irregular, una medida que considera contraria al Pacto Europeo de Inmigración y Asilo.

La intervención de Feijóo ante los dirigentes conservadores europeos ha situado cuestiones de política interna española en el centro del debate comunitario, con el objetivo de implicar a Bruselas en decisiones que, según ha defendido, trascienden el ámbito nacional. El presidente del PP ha reclamado que las instituciones europeas no permanezcan ajenas ni a la seguridad de las infraestructuras ferroviarias ni a las consecuencias que determinadas políticas migratorias pueden tener sobre el conjunto de la Unión.

En relación con el siniestro ferroviario de Adamuz, Feijóo ha solicitado a la Comisión que impulse las investigaciones necesarias para determinar las causas del accidente y que supervise el destino de los fondos europeos asignados al mantenimiento de la red ferroviaria española. El dirigente popular ha pedido, además, una mayor flexibilidad normativa para que un futuro Ejecutivo pueda afrontar inversiones adicionales orientadas a recuperar los estándares de seguridad, al considerar que la actual situación evidencia un déficit estructural en esta materia.

El foco de sus críticas se ha dirigido de manera explícita a Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, al que ha señalado como el principal receptor de los recursos comunitarios. “Adif es el mayor receptor y no sabemos qué ha hecho con este dinero en lo que se refiere a mantenimiento y seguridad”, ha afirmado en una declaración distribuida a los medios. En ese contexto, ha insistido en que “España y los españoles no tienen la culpa de la negligencia de su Gobierno”, apelando a la responsabilidad de las instituciones europeas para fiscalizar el uso de los fondos comunes.

La regularización en el centro del debate europeo

La segunda gran cuestión planteada por Feijóo en Zagreb ha sido la política migratoria del Ejecutivo. El líder del PP ha trasladado a la Comisión Europea su preocupación por la regularización masiva de inmigrantes en situación irregular que impulsa el Gobierno, una iniciativa que ha calificado de “sin control ni garantías” y que, a su juicio, se aparta de las recomendaciones europeas y del marco acordado por los Estados miembros.

Según Feijóo, esta regularización tendría efectos negativos tanto para España como para el conjunto de la Unión Europea. Entre las consecuencias que ha enumerado figuran la presión adicional sobre los servicios públicos, el aumento de la tensión en el mercado de la vivienda y la aparición de problemas de convivencia. A ello ha añadido el riesgo de un “efecto llamada” en la frontera sur del continente, con impacto directo en otros países europeos.

“La ilegalidad no puede producir derechos”, ha subrayado el presidente del PP, que ha defendido una política migratoria “legal, ordenada y controlada”. En su intervención ha remarcado que el Partido Popular Europeo comparte la idea de que una regularización masiva de inmigrantes irregulares debilita gravemente la política migratoria común y supone una negligencia política. En esa línea, ha pedido a la Comisión que requiera explicaciones al Gobierno español y analice la medida por su posible contradicción con el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo.

Feijóo ha insistido en que Europa debe avanzar hacia una política migratoria que combine humanidad y legalidad, permitiendo a los Estados decidir quién entra y en qué condiciones. Entre los requisitos que ha mencionado figuran la existencia de un contrato de trabajo, la ausencia de antecedentes penales y el respeto estricto de las leyes y normas de convivencia del país de acogida.

Mercosur y el campo español

Durante la cumbre del PPE, el líder del PP también ha abordado el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al que ha calificado de potencial “oportunidad” siempre que se articule con las garantías necesarias para no perjudicar al sector primario. Feijóo ha advertido de que ningún acuerdo comercial puede salir adelante si pone en riesgo al campo español y ha reclamado mecanismos de protección eficaces para agricultores y ganaderos.

En este sentido, ha asegurado que ha logrado el compromiso del PPE para que las salvaguardias previstas sean automáticas, inmediatas y plenamente operativas antes de la entrada en vigor del acuerdo, así como para reforzar los controles aduaneros y aumentar en 45.000 millones de euros el presupuesto adicional de la Política Agraria Común.

La agenda internacional del dirigente popular en Zagreb ha incluido igualmente la situación política en Venezuela. Feijóo ha celebrado que en la cumbre se haya escuchado la voz de María Corina Machado y ha reiterado su apoyo a la transición democrática en el país, así como al mantenimiento de las sanciones europeas contra el régimen. En relación con el anuncio de una posible liberación inmediata de presos políticos, ha señalado que, de confirmarse, sería una muestra de que la presión internacional ejercida desde Europa y otros ámbitos está teniendo efectos tangibles.