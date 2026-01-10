El truco para eliminar la cal de la ducha con papel de horno

Después, frotamos con presión moderada las zonas afectadas por la cal. (Composición fotográfica/Canva)

Uno de los mayores problemas de las duchas es que acumulan cal. Limpiarla es un reto al que todos nos hemos enfrentado alguna vez. No sorprende, por tanto, que todos busquemos con frecuencia trucos caseros para eliminar la cal incrustada en la mampara que no requieran de gran esfuerzo.

Al final, la mampara de la ducha es uno de los elementos del baño que más se ensucia y acumula bacterias. Esto sucede debido al uso de los geles y jabones, y también por la dureza del agua en determinadas zonas que provoca marcas blanquecinas y ásperas que tanto nos molestan.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Hoy en día, la mayor inspiración para la limpieza viene de sitios como TikTok, también conocido como Cleantok. Nos encanta inspirarnos en redes sociales, sobre todo cuando ofrecen métodos poco conocidos e innovadores. El último truco que se ha hecho viral es usar papel de horno para eliminar las manchas de agua de la ducha. Suena ridículo, pero es sorprendentemente eficaz. Según recogido en Interni Design, este método revolucionario es rápido, eficaz e infalible.

¿Por qué el papel de horno funciona?

Petia Holevich, experta en limpieza, apunta en Ideal Home que las manchas de agua dura suelen deberse a la acumulación de minerales en los herrajes de acero inoxidable. Un producto ideal para limpiarlas es el papel encerado o de horno, que es un papel impermeable recubierto de parafina que repele el agua.

La cera o silicona deja una película invisible que repele no solo las marcas de agua, sino también las huellas dactilares. Por eso, estos productos son excepcionalmente eficaces para eliminar las marcas de agua.

Cinco pasos simples

El proceso de limpieza no requiere de detergentes fuertes que dañan la piel y provocan molestias en las vías respiratorias. Basta con cinco pasos simples, recogidos por el medio anteriormente mencionado, para conseguir resultados impecables:

Humedecer ligeramente un trozo de papel de horno con agua tibia. Frotar con presión moderada las zonas afectadas por la cal. Si es necesario, utilizar una pieza nueva para las incrustaciones más difíciles. Limpiar con un paño seco para eliminar los residuos y agregar brillo. Repetir cada semana o cada quince días para mantener el resultado.

Así es, el papel de horno se convierte en el mejor producto de limpieza para las manchas de agua dura. Y además es facilísimo de usar. No es de sorprender que las reacciones que han seguido la revelación, publicada primero en TikTok, hayan generado un verdadero fenómeno entre los expertos de limpieza.

Algunos consejos extra

Interni Design recomienda tener en cuenta la zona en la que vivimos: si se trata de un lugar en el que el agua es demasiado dura, la técnica podría requerir de mantenimiento específico, como por ejemplo usar detergente para cal.

Por otro lado, para añadir un aroma natural agradable a la frescura de la limpieza y un desengrasante suave, se puede humedecer el papel con un poco de agua y unas gotas de limón. El truco es efectivo, sencillo y sin esfuerzo. Así, te vas a olvidar para siempre de las manchas blancas tan molestas.