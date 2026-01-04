España

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Guardar
Aquí está los resultados del
Aquí está los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas (Infobae)

Triplex de la Once, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, anunció los resultados del sorteo 3 de las 14:00 horas de este domingo 4 de enero publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Números ganadores de la Triplex de la Once

Fecha: 4 de enero.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 7, 0, 4.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

¿De dónde nace la tradición de regalar carbón a los niños que se han portado mal durante el año? Una “advertencia” de los Reyes Magos

Este dulce no se menciona en los textos bíblicos que narran el camino de los Reyes Magos al portal de Belén

¿De dónde nace la tradición

Un hombre alquila un bar, descubre que la canalización de aguas fecales no funciona y la casera se niega a devolverle la fianza de 14.000 euros: gana el juicio

El tribunal ha señalado que, al no haberse acreditado daños imputables al arrendatario ni impagos de renta, no existe motivo para retener ese dinero

Un hombre alquila un bar,

La Audiencia Nacional condena a un año de cárcel al ultraderechista que promovió el ciberataque contra el PSOE durante las protestas de Ferraz

El autor es Raúl Stancu, de 37 años, que a través de la cuenta de X, antes Twitter, OpStopEurabia facilitó un script que ayudó a llevar a cabo la acción delictiva

La Audiencia Nacional condena a

El falso sello que se cuela en Europa: así imitan desde China el símbolo CE para engañar al consumidor

Desde hace 20 años se utiliza un logotipo casi idéntico al oficial para dar apariencia de legalidad a productos importados que no cumplen los controles de seguridad exigidos por la UE

El falso sello que se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional condena a

La Audiencia Nacional condena a un año de cárcel al ultraderechista que promovió el ciberataque contra el PSOE durante las protestas de Ferraz

Procedente el despido de una gerente de Mercadona que fue sorprendida escondida en un pasillo a oscuras con un bollo a medio comer que no había pagado

Condenada a dos años de prisión una agente de seguros de Caser que firmó varias pólizas con los datos de un cliente sin su conocimiento

El Gobierno de Sánchez presume de una Guardia Civil multicultural con 28 nacionalidades en la última promoción: desde marroquíes a argentinos y un ruso

El Banco de España hace públicos los planos de diez de sus cámaras acorazadas en el contrato para instalar agua nebulizada para apagar incendios

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El falso sello que se cuela en Europa: así imitan desde China el símbolo CE para engañar al consumidor

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Repsol, Telefónica y BBVA, entre las pocas empresas españolas que continúan operando en Venezuela

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

DEPORTES

Las obras del Camp Nou

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado

Sale a la luz la cifra que habría ofrecido Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026