España

La colilla de un cigarrillo reabre la investigación de un asesinato 23 años después: la policía francesa detiene a un sospechoso tras un análisis de ADN

Las indagaciones no han revelado ninguna relación previa entre el sospechoso y la víctima

Guardar
Colilla de cigarro en la
Colilla de cigarro en la acera. (Getty Images)

La noche del 27 de febrero de 2002, Fulvio Petrozzi, un artesano de 60 años recién jubilado que vivía en Francia, se hallaba en su domicilio junto a su esposa cuando, alrededor de las 20 horas, salió a la terraza para cerrar los postigos de la cocina. Y al situarse frente a la ventana, recibió un disparo de escopeta en la parte baja de la espalda. Su esposa y varios vecinos acudieron de inmediato y lo encontraron gravemente herido: falleció a los pocos minutos.

No era la primera agresión sufrida por Petrozzi en poco tiempo. 14 meses antes de este crimen, había sido objeto de una brutal agresión en su propia terraza, cuando un ladrón trató de robarle la tarjeta de crédito, amenazándolo con un arma y golpeándolo severamente. La intervención de su esposa impidió el robo. Sin embargo, la policía descartó una conexión entre ambos hechos, ya que el agresor anterior fue identificado y su coartada lo eximió del homicidio de 2002. Como recogió el diario Le Progrès, “las dos causas no están relacionadas, pues el horario del ladrón, identificado y juzgado, es incompatible con el asesinato”. Esta casualidad desconcertó a la policía, pero no fue el único hecho indescifrable de un caso que, a lo largo de los años, permaneció sin resolver.

Pero ahora, cuando nadie lo esperaba, la justicia francesa ha dado un giro fundamental al suceso al identificar y detener a un sospechoso gracias al análisis de la colilla de un cigarrillo hallado en la escena del crimen. El avance, confirmado por el tribunal de Nanterre y difundido por la agencia AFP, se produjo tras la reapertura del caso por la sección “cold cases” de Nanterre, el organismo especializado en crímenes no resueltos.

La pieza clave de la investigación ha sido un cigarrillo recogido cerca del lugar del crimen en 2002. En aquel entonces, los análisis de ADN disponibles no entregaron resultados concluyentes. Sin embargo, los avances científicos permitieron que los investigadores de “cold cases” solicitaran una revisión de las pruebas biológicas, lo que arrojó finalmente una coincidencia genética con una persona: la identificación se logró gracias a la presencia del perfil genético del detenido en la base nacional de ADN.

Como consecuencia, los agentes de la sección de investigaciones de Grenoble acaban de arrestar a un hombre de 50 años en el área metropolitana de Lyon. Posteriormente, el sospechoso ha sido imputado y se encuentra en prisión preventiva, según detalló el ministerio fiscal. Las autoridades resaltaron que se trata de un individuo fichado por delitos previos relacionados con estupefacientes, “pero nada semejante”, según una fuente citada por el medio Le Parisien.

Sin relación probada con la víctima

El sospechoso, que fue arrestado y sometido a interrogatorio, se mantuvo distante durante su declaración. Según información de Le Parisien, “se mantuvo evasivo” y no reconoció los hechos, proporcionando además “explicaciones extrañas para justificar la presencia de su ADN en el lugar”.

Las primeras indagaciones no han revelado ninguna relación previa entre el sospechoso y la víctima, lo que añade un elemento de misterio a los móviles del crimen. El detenido permanece bajo custodia mientras prosigue el proceso judicial, en un caso que ilustra la persistencia de la justicia y el papel determinante de la ciencia forense en el esclarecimiento de crímenes antiguos.

Temas Relacionados

FranciaSucesosSucesos EspañaJusticiaCriminalidad y SucesosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El país de Europa con el precio más bajo de vivienda: creció un 24% entre 2010 y 2024, frente al 56% de la media europea

El último informe de Eurostat confirma una excepción en el mercado inmobiliario europeo

El país de Europa con

El origen de las uvas en Nochevieja: una estrategia de marketing española

La costumbre de comer 12 uvas al ritmo de las campanadas nació en 1909 para dar salida a un excedente agrícola

El origen de las uvas

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada miércoles, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 1 Super

Estas son las cinco averías más caras de reparar en un coche, según un mecánico: “Puede valer hasta 20.000 euros”

El coste de las reparaciones en los vehículos puede alcanzar cifras sorprendentes para los conductores

Estas son las cinco averías

Cristina Pedroche revela nuevas pistas sobre su vestido en las Campanadas: “Es algo que creo que solo voy a poder hacer yo”

La presentadora ha concedido una entrevista a la revista ‘¡Hola!’ para hablar sobre maternidad, su boda con Dabiz Muñoz y su noche más especial del año

Cristina Pedroche revela nuevas pistas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estas son las cinco averías

Estas son las cinco averías más caras de reparar en un coche, según un mecánico: “Puede valer hasta 20.000 euros”

La compra de Hispasat por parte de Indra consolida a la compañía española en el sector de los satélites

Un padre pide la manutención y el reparto de gastos médicos a la madre porque uno de los hijos se muda a su casa: el juez dice que el seguro “es un gasto voluntario”

La semana más intensa de controles de alcohol y drogas de la DGT termina con 500 positivos al día y 233 detenidos

Radiografía de un fin de año marcado por el ‘Me Too’ en la política española: 11 denuncias, 3 acusados y 2 condenas

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 1 Super

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Los 3 factores que han encarecido en 7 euros la factura de la luz en 2025

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El precio de la gasolina este 31 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 31 de diciembre

DEPORTES

El FC Barcelona cierra el

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”

El alpinista Simone Moro sufre un robo en Italia cuando se encontraba en el hospital para una revisión tras sufrir un infarto

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”