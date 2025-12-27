España

José Manuel Felices, médico: “No te calientes así las manos en invierno porque las estás destrozando”

Para evitar este tipo de resultados, el experto nos ofrece tres trucos. El primero se llama “el bombeo manual”: cuando uno esté llegando a casa, puede abrir y cerrar los puños para bombear sangre

Doctor Felices explica qué pasa
Doctor Felices explica qué pasa cuando tenemos las manos frías. (Composición fotográfica)

A todos nos ha pasado alguna vez. Llegas a casa después de un día frío de invierno. Tienes los calcetines mojados y los pies helados. Quieres quitártelos cuanto antes, pero no sientes las manos. En ese momento, piensas: voy a meter las manos en agua caliente. Gracias al Doctor Felices, ahora sabemos que eso es lo último que debemos hacer.

“Ni se te ocurra” advierte el sanitario. Si apoyas tus manos frías en un radiador caliente, “te estás destrozando” las mismas. Este doctor nos explica cómo funcionan nuestros vasos sanguíneos cuando hace frío: “se hacen una bolica para no perder calor”.

Por ello, si introduces tus manos en agua muy caliente, fuerzas a tus vasos sanguíneos a dilatarse bruscamente. Esto provoca la entrada de sangre a presión “como una riada”, sin embargo, las tuberías de salida (el retorno venoso) permanecen cerradas y la sangre se atasca. De este forma, las manos se inflaman y se siente bastante picor, es decir, sabañones.

Tres trucos del Doctor Felices

Para evitar este tipo de resultados, el experto nos ofrece tres trucos. El primero se llama “el bombeo manual”: cuando uno esté llegando a casa, puede abrir y cerrar los puños para bombear sangre. La segunda técnica consiste en frotarse suavemente las manos. De esta manera, se aumenta la llegada de sangre y activa los receptores de tus neuronas de temperatura.

Frotarse las manos para darse
Frotarse las manos para darse calor no tiene un efecto a largo plazo si ya estaban frías. (Christin Klose/dpa)

La última forma que nos explica debe ser ejecutada con cautela debido a que nos podemos guiar por el placer y no por la salud de nuestras manos. Una vez se llega a casa, hay que poner las manos debajo del agua durante veinte segundos. Además, la temperatura no debe ser muy alta porque podría ser perjudicial. Lo óptimo sería un nivel templado.

Por qué los vasos se hacen “bolicas”

Básicamente, cuando hace frío, los vasos sanguíneos, especialmente los cercanos a la piel, se contraen en un proceso llamado vasoconstricción para conservar el calor corporal y mantener los órganos vitales calientes.

La imagen muestra los nervios,
La imagen muestra los nervios, vasos sanguíneos y órganos internos principales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cambio de temperatura repentino obliga a estos vehículos de sangre a abrirse. El problema se encuentra en las tuberías de salida, encargadas del “retorno venoso”. Se trata de un proceso vital por el cual la sangre desoxigenada regresa desde los tejidos y órganos del cuerpo hacia el corazón, a través de las venas, para ser bombeada de nuevo a los pulmones y obtener oxígeno.

Tratamiento de sabañones

Los sabañones son inflamaciones leves, aunque incómodas. Normalmente, desaparecen de forma natural sin necesidad de ningún tratamiento. A pesar de ello, nunca deja de ser recomendable el cuidado de nuestra piel a través de cremas hidratantes.

Se puede acudir a diversos tipos de pomadas como las cremas emolientes y humectantes, la cual previene la sequedad que suele empeorar los sabañones. Otras con componentes antiinflamatorios naturales son buenas soluciones precisamente para aliviar la inflamación.

Una mujer muestra su mano
Una mujer muestra su mano visiblemente inflamada y enrojecida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, si se prefiere recurrir a remedios naturales o domésticos, se recomienda los baños de contraste entre agua templada y fría de forma alterna. Estos estimulan la circulación sanguínea y reducen la inflamación. Lo más importante, según el Doctor Felices, es evitar las temperaturas extremas.

