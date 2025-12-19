España

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5 de este 19 diciembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Guardar
Puedes jugar Super Once solo
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)

¿Participaste en el sorteo 5 de las 21:15 horas de Super Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería llevada a cabo este viernes 19 de diciembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 19 diciembre.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 06 11 12 13 17 21 25 26 29 39 42 43 44 46 52 60 68 80 81 83.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Resultados de Eurojackpot: ganadores y números premiados

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Eurojackpot: ganadores y

Euromillones: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Como cada viernes, aquí están los ganadores del sorteo de Euromillones dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Euromillones: jugada ganadora y resultado

Luna Palma, médica residente de psiquiatría: “Evitar algo alivia el problema a corto plazo, pero a largo plazo lo mantiene o lo empeora”

La exposición controlada permite que la mente aprenda a tolerar la situación y disminuya la respuesta ansiosa con el tiempo

Luna Palma, médica residente de

La violencia machista, asignatura pendiente en Francia: solo una de cada 10 denuncias termina en condena y el 42% se archivan

En el 12% de los casos se denunciaron dos o más tipos de violencia simultáneamente

La violencia machista, asignatura pendiente

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez carga contra el

Pedro Sánchez carga contra el PP por las elecciones de Extremadura: “Solamente les valen los resultados electorales cuando ganan y, si no, es un pucherazo”

La Junta Electoral abre expediente a Pedro Sánchez por el balance de fin de año en La Moncloa en plena campaña electoral de Extremadura

La Audiencia de Madrid avala que el juez Peinado investigue a Begoña Gómez por malversación en el caso de su asesora

Los 100 helicópteros que el Ejército ha comprado a Airbus en el acuerdo más grande de la historia: de aeronaves de ataque ligero a las de emergencia

La Guardia Civil explica todo lo que debes saber de la baliza V16: “Puedes usarla fuera de España”

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Abierta la inscripción para acceder al alquiler asequible de 171 viviendas de CASA 47: así pueden apuntarse los ciudadanos

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 diciembre

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 19 diciembre

Los rituales más curiosos para atraer la suerte en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: de la bolsa de lentejas a las imágenes de Santos

DEPORTES

Laporta acusa al Real Madrid

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”