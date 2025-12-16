Adiós a los malos olores y a los insectos en la basura: con un paño y lejía bastará para solucionarlo

Los insectos se acercan a los cubos de basura cuando están llenos por la descomposición de los residuos (Montaje Infobae)

El mal olor de la basura se produce debido a la acumulación y a la descomposición de los residuos. Resulta antihigiénico que tu casa quede inundada por los malos olores o por insectos como moscas que queden atraídas por un pésimo cuidado de un espacio básico de la casa. Es por ello que, si esto te ocurre, hay distintos remedios que puedes usar y que te explicamos en este artículo.

Los desechos cuentan con unos efectos peligrosos silenciosos como por ejemplo riesgo de incendio ante un cigarrillo mal apagado o una plaga de roedores, cucarachas y moscas que, además del asco que dan, producen enfermedades como la salmonella. Es por ello que no es solo estética sino prevención en accidentes y salud. Tener una casa limpia afecta de manera directa a nuestra vida y a nuestro ánimo.

Los cubos de porquería pueden desprender olores nauseabundos si no se les mantiene bien cuidados y protegidos. Lo más normal es que suceda porque el interior del contenedor se sature de residuos. Para evitar esto existen diferentes trucos, pero primordialmente la clave es limpiar el cubo regularmente (mínimo una vez a la semana) para conseguir evitar que los olores nauseabundos se propaguen por el lugar y así ahuyentar a los insectos de la cocina.

Cuidado con los líquidos en la basura

Existen productos que se suelen echar a la basura que generan esos malos olores. Por ejemplo, los líquidos pueden provocar la rotura de la bolsa por un exceso de peso y aparecerán olores malolientes. Para evitar, lo mejor es separar adecuadamente los artículos en cada contenedor y así contribuir al cuidado climático y de contaminación.

También habría que limpiar el interior del cubo. Para ello, y una vez retirada la bolsa, el interior se debe de limpiar con paño y lejía y después aclararlo con mucha agua. Para no dejar todo perdido, se puede llevar el recipiente al baño para facilitarnos la vida haciendo la limpieza dentro de la ducha o bañera.

Por último, si quieres perfumarlo, cada vez que se abra el cubo y se quede vacío, se pueden colocar en el fondo varios algodones en aceite en esencia antes de poner la nueva bolsa. Contra los insectos se pueden utilizar la lavanda o el romero para mantenerlos alejados.

El Síndrome de Diógenes

El Síndrome de Diógenes es un trastorno conductual que se caracteriza por la acumulación compulsiva de objetos y al descuido extremo de la higiene y el entorno. A estas personas les lleva a vivir en condiciones de miseria. Es una enfermedad que normalmente aparece en personas de avanzada edad que viven solas. La soledad crónica es un aspecto frecuente que se suele encontrar en las personas que son afectadas por esta patología.

Otro trastorno psicológico que aparece relacionado es el Trastorno por Acumulación. El que la sufre padece la dificultad de deshacerse de pertenencias que, aparentemente son inútiles, pero que el enfermo cree que las necesita. Confluye con el de Diógenes en generar de problemas de bienestar con un riesgo para la salud.