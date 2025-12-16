España

Adiós a los malos olores y a los insectos en la basura: con un paño y lejía bastará para solucionarlo

Los mejores trucos para evitar que lo maloliente se apodere de tu casa

Guardar
Los insectos se acercan a
Los insectos se acercan a los cubos de basura cuando están llenos por la descomposición de los residuos (Montaje Infobae)

El mal olor de la basura se produce debido a la acumulación y a la descomposición de los residuos. Resulta antihigiénico que tu casa quede inundada por los malos olores o por insectos como moscas que queden atraídas por un pésimo cuidado de un espacio básico de la casa. Es por ello que, si esto te ocurre, hay distintos remedios que puedes usar y que te explicamos en este artículo.

Los desechos cuentan con unos efectos peligrosos silenciosos como por ejemplo riesgo de incendio ante un cigarrillo mal apagado o una plaga de roedores, cucarachas y moscas que, además del asco que dan, producen enfermedades como la salmonella. Es por ello que no es solo estética sino prevención en accidentes y salud. Tener una casa limpia afecta de manera directa a nuestra vida y a nuestro ánimo.

Los cubos de porquería pueden desprender olores nauseabundos si no se les mantiene bien cuidados y protegidos. Lo más normal es que suceda porque el interior del contenedor se sature de residuos. Para evitar esto existen diferentes trucos, pero primordialmente la clave es limpiar el cubo regularmente (mínimo una vez a la semana) para conseguir evitar que los olores nauseabundos se propaguen por el lugar y así ahuyentar a los insectos de la cocina.

Cuidado con los líquidos en la basura

Existen productos que se suelen echar a la basura que generan esos malos olores. Por ejemplo, los líquidos pueden provocar la rotura de la bolsa por un exceso de peso y aparecerán olores malolientes. Para evitar, lo mejor es separar adecuadamente los artículos en cada contenedor y así contribuir al cuidado climático y de contaminación.

También habría que limpiar el interior del cubo. Para ello, y una vez retirada la bolsa, el interior se debe de limpiar con paño y lejía y después aclararlo con mucha agua. Para no dejar todo perdido, se puede llevar el recipiente al baño para facilitarnos la vida haciendo la limpieza dentro de la ducha o bañera.

Por último, si quieres perfumarlo, cada vez que se abra el cubo y se quede vacío, se pueden colocar en el fondo varios algodones en aceite en esencia antes de poner la nueva bolsa. Contra los insectos se pueden utilizar la lavanda o el romero para mantenerlos alejados.

El Síndrome de Diógenes

El Síndrome de Diógenes es un trastorno conductual que se caracteriza por la acumulación compulsiva de objetos y al descuido extremo de la higiene y el entorno. A estas personas les lleva a vivir en condiciones de miseria. Es una enfermedad que normalmente aparece en personas de avanzada edad que viven solas. La soledad crónica es un aspecto frecuente que se suele encontrar en las personas que son afectadas por esta patología.

Cierran el restaurante ‘saludable’ de Marcos Llorente y sus socios futbolistas en Pozuelo (Madrid) por no tener licencia: “Los vecinos nos tiraban basura”.

Otro trastorno psicológico que aparece relacionado es el Trastorno por Acumulación. El que la sufre padece la dificultad de deshacerse de pertenencias que, aparentemente son inútiles, pero que el enfermo cree que las necesita. Confluye con el de Diógenes en generar de problemas de bienestar con un riesgo para la salud.

Temas Relacionados

BasuraResiduosSindrome De DiogenesEspaña NoticiasEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

Las mejores películas de Google en España para ver hoy mismo

Google se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Las mejores películas de Google

Dos casos de sobredosis accidental en niños con jarabes de paracetamol hacen saltar las alarmas

Los dos pacientes habrían recibido el fármaco en una concentración tres veces superior a la recomendada

Dos casos de sobredosis accidental

RTVE, multada con más de 170.000 euros por una infracción en la retransmisión de las Campanadas 2024

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción a la cadena pública por incumplir la Ley General de Comunicación Audiovisual en la Nochevieja de 2023

RTVE, multada con más de

El caso del hombre multimillonario con “más de 100 hijos”, todos varones y que ha convertido la paternidad en un proyecto industrial

Las agencias chinas facilitan a personas adineradas el acceso a la gestación subrogada en Estados Unidos

El caso del hombre multimillonario

Marlaska no conocía la condena al comisario de Lleida porque no aparecía en su expediente: la ley obliga a borrar los antecedentes pasado un tiempo

El ministro defiende el cese inmediato tras aflorar la condena y admite el impacto del caso en la confianza de las víctimas de violencia sexual

Marlaska no conocía la condena
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marlaska no conocía la condena

Marlaska no conocía la condena al comisario de Lleida porque no aparecía en su expediente: la ley obliga a borrar los antecedentes pasado un tiempo

La comunidad marroquí en España rechaza la inclusión de ‘mena’ en el diccionario de la RAE: considera que normaliza un término estigmatizante

El PSOE suma otra denuncia por acoso laboral y sexual: el alcalde gallego de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel

La jueza de Catarroja considera “negligente” que Salomé Pradas desconociese sus competencias en la DANA

La última oferta de Telefónica: reducir las salidas del ERE en 599 trabajadores en tres de las siete filiales afectadas y mejora las indemnizaciones

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Bruselas alarga la vida de los coches de gasolina y diésel más allá de 2035 pese a la petición de Sánchez de vetar los motores de combustión

Si en vez de Cristina la ganadora de ‘OT’ fuera Olivia, Hacienda habría dejado que se llevara 2.000 € más: así cambia el premio según la comunidad autónoma

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 16 diciembre

Precio de la luz no para de subir: la tarifa promedio ya rebasa los 100 euros este 17 de diciembre

DEPORTES

Álvaro Arbeloa, uno de los

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla

La nueva norma de la ATP para combatir el calor de cara a 2026: pausas de 10 minutos y suspensión de partidos si se superan los 32 grados

La Fórmula 1 regresa a Portugal: el circuito se sitúa en Portimao y fue uno de los Grandes Premios que entraron esporádicamente en el calendario durante la pandemia

La confesión de la leyenda del Chelsea John Terry: “Estaba en el piso 25. Se te pasan muchas cosas por la cabeza”

La Justicia condena al PSG a pagar a Mbappé 60 millones de euros por los salarios y las primas impagadas