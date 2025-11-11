Un golden retriever se pierde durante una excursión con su familia y regresa solo en tren a casa

Un golden retriever se pierde durante una excursión con su familia y vuelve solo a casa en tren. (Adobe Stock)

Perplejos, emocionados y encantados. Así se ha quedado la familia de Coudy, un golden retriever de apenas un año, al ver volver por su cuenta a la mascota de una excursión familiar cerca de la ciudad de Brno (República Checa), donde se perdió. “Un hombre de cuarenta años con sus pequeños hijos no logró alcanzarlo, y así comenzó para ellos una estresante búsqueda de dos horas en los alrededores”, relató Jakub Ghanem, portavoz de la Policía Municipal de Brno, al medio local checo iDNES.

La familia había partido el sábado por la tarde desde la estación de Královo Pole, en Brno, rumbo a Dolní Loučky, con la intención de disfrutar de un paseo por los prados. Durante la caminata, Coudy se alejó corriendo y desapareció de la vista de sus dueños. “La desaparición de la mascota dio inicio a una angustiosa búsqueda de dos horas en una amplia zona”, insistió Ghanem.

Sin embargo, mientras la familia recorría los alrededores en su búsqueda, Coudy optó por una solución tan inesperada como ingeniosa: regresar por su cuenta siguiendo el recorrido que había hecho con sus dueños, aunque con un pequeño matiz… lo hizo en tren.

Un regreso insólito... y muy inteligente

El perro llegó solo a la estación, subió a un tren rumbo a Brno y se bajó exactamente en la misma parada en la que había comenzado la excursión familiar. La increíble historia también ha sido comentada en programas de televisión. “Lo curioso de este caso es que el perro cogió el tren para volver a casa, ¡sabía en qué parada bajarse!”, comentó Alba Sánchez en el programa Aruser@s de La Sexta. Según la colaboradora, el animal “deshizo el camino”.

Durante el trayecto de vuelta, una joven familia que viajaba en el mismo vagón se percató de la presencia del perro, de color crema, viajando solo. Al no localizar a su dueño, decidieron dar aviso al servicio de emergencias policial. “Fue el jefe de la estación el que avisó a la familia de que el perro estaba ahí”, añadió Sánchez.

El reencuentro gracias a la colaboración ciudadana

Mientras tanto, el padre de la familia contactó con la línea de información de los Ferrocarriles Checos para comprobar si alguien había visto al perro. Una vez confirmada la presencia de Coudy en el tren, el hombre y sus hijos tomaron el siguiente hacia Královo Pole. La coordinación con la policía permitió que el reencuentro se produjera en las puertas de la estación. “Coudy los recibió saltando de alegría y el hombre, agradecido, aseguró a los agentes que la próxima vez no perdería de vista a su perro ni por un instante”, concluyó Ghanem.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Viralización en redes

La historia corrió como la pólvora en redes sociales, donde numerosos usuarios han elogiado la inteligencia del perro y su sorprendente sentido de la orientación. “Una cosa es que sepan el camino y otra cosa es que cojan un tren”, expresó Alfonso Arús, otro colaborador del programa de La Sexta.

El golden retriever está catalogado como uno de los animales más inteligentes por su capacidad de aprendizaje, obediencia y adaptabilidad. Por ello, se usan habitualmente como perros guía o de asistencia, además de para búsquedas de personas, drogas o explosivos y rescate.