España

Una madre es detenida por prostituir a su hija menor de edad en Internet y quedarse con los beneficios

En los anuncios también aparecen su hijastra, que ha sido arrestada, y una tercera mujer

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un agente (Policía Nacional)

Dos mujeres han sido detenidas por prostitución de otra persona y corrupción de menores. Una de ellas era la madre de la víctima y la otra su hermanastra. Este suceso ha ocurrido en Granada, con una joven de 17 años como protagonista de un abuso de poder donde su propia progenitora la promocionaba en páginas de contacto para ofrecer sus servicios sexuales.

En la detención han participado agentes de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. Las dos detenidas tienen 34 y 20 años. La hermanastra también habría formado parte de los anuncios ilegales, y la madre sería la cabeza pensante detrás de este entramado de prostitución de menores.

En condiciones infrahumanas, contagiadas de enfermedades venéreas y sin descanso, eran obligadas a ejercer la prostitución en Tenerife

Junto al uso de su hija y de su hijastra, aunque esta también puede enfrentarse a delitos, la implicada principal también incluía en su red a una tercera joven de nacionalidad colombiana, de 29 años, que participaba en la red de la misma forma. Este proceso, enmarcada dentro de la llamada operación ‘Tocorón’, llevó a los agentes a varios pisos turísticos donde identificaron una red dedicada a la explotación sexual.

Los anuncios publicados en internet mostraban, por una parte, a la hija adoptiva de la responsable, de 20 años, en fotografías individuales, y por otra parte en imágenes junto a otra joven cuyo rostro siempre aparecía pixelado. Los agentes pronto centraron su atención en esta persona, descubriendo que se trataba de una chica de 17 años que, según determinaron, estaba siendo forzada a dedicarse a la prostitución.

La mujer de 34 años hacía pública en redes sociales la vida de aparentes lujos y altos ingresos que llevaba, a través de constantes publicaciones en distintos perfiles. Tanto ella como otra mujer relacionada con la organización han sido arrestadas y puestas a disposición de la autoridad judicial, a la espera de su proceso legal por los dos graves delitos.

Detenidos en Madrid dos fugitivos internacionales buscados por agredir sexualmente a menores.

Investigación y juicio

Las investigaciones iniciaron un proceso a finales de agosto tras detectar en una página de contactos anuncios que incluían imágenes de una joven cuya apariencia sugería que podría ser menor de edad. Han permitido comprobar que la totalidad de las ganancias generadas por las dos jóvenes pasaba directamente a manos de la mujer que lideraba la organización.

Por ello, han considerado que la más mayor es el cerebro detrás del operativo y, en principio, recibirá la condena más dura del grupo delictivo. De forma paralela, la víctima menor de edad ha sido escuchada en declaración, dentro de las actuaciones orientadas a garantizar su protección, apoyo y acompañamiento psicológico tras ser liberada de la situación de explotación y abuso en la que se encontraba envuelta.

La legislación española establece que coaccionar o forzar a una persona menor de edad para que se dedique a la prostitución constituye un delito grave. El Código Penal contempla para estos casos penas de prisión que pueden oscilar entre dos y cinco años, así como otras sanciones relacionadas con la protección de la víctima y la inhabilitación para algunas actividades o cargos públicos.

Temas Relacionados

ProstituciónPolicía NacionalPolicía EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Recete de carrueco, un plato típico de Jaén en otoño que tiene la calabaza como ingrediente principal

Tradicional de la gastronomía jienense, destaca por lo fácil que se prepara, en apenas media hora, y por la combinación del sabor dulce de la verdura con el toque picante de la guindilla

Recete de carrueco, un plato

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Cuál es el precio de

“Las familias que les han votado a ustedes están mucho peor que los que no les han votado”, Rosa María Álvarez, hija de una víctima de la DANA

“Necesitamos apoyo real y que los grupos políticos no tengáis miedo. Necesitamos ayuda, no solo buenas palabras”, ha pedido la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29O durante la Comisión de investigación en el Congreso de los Diputados

“Las familias que les han

Pulpo al horno o pulpo a la murciana, una tapa deliciosa y fácil de hacer en casa

Este plato tradicional consiste en cocinar el pulpo horneado, bañado en cerveza y algunas especias, hasta que quede muy jugoso y tierno

Pulpo al horno o pulpo

Cuánto cobra una empleada dómestica en España

El sueldo mínimo para una jornada completa se sitúa en 1.184 euros mensuales, mientras que el pago por hora alcanza los 9,26 euros, según los datos oficiales del Gobierno y la Seguridad Social

Cuánto cobra una empleada dómestica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Las familias que les han

“Las familias que les han votado a ustedes están mucho peor que los que no les han votado”, Rosa María Álvarez, hija de una víctima de la DANA

El día que Ángel Víctor Torres amenazó a Pedro Sánchez con ser “un tocahuevos” como Page y Lambán: “No hay puta manera con Illa”

Feijóo llama a Abascal para acelerar la sucesión de Mazón: Vox asegura que tomará la decisión más estable

Un policía nacional recibe una indemnización de 17.000 euros por las lesiones sufridas en acto de servicio aunque no haya condenados penales

Así se creó y publicó la nota de prensa de la Fiscalía General del Estado con los correos del abogado de González Amador por la que ahora se juzga a García Ortiz

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

Cuánto cobra una empleada dómestica en España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

El plazo para abonar el segundo pago del IRPF a Hacienda acaba este 5 de noviembre: esta es la multa a los contribuyentes que no lo cumplan

Resultados del Super Once del Sorteo 2

DEPORTES

Sara Sorribes anuncia su regreso

Sara Sorribes anuncia su regreso al tenis:“Lo hago con otra mirada, volví simplemente por placer”

Thomas Gravesen “era muy simpático y muy bruto”, según Paco Pavón: “En el Castilla le llamaban Shrek y les perseguía”

Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid

Nayanesh Ayman, el luchador español que empezó en Muay Thai para defender a su madre y se convirtió en campeón mundial: “No quería que nadie más la maltratara”

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista