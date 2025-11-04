Una madre es detenida por prostituir a su hija menor de edad en Internet y quedarse con los beneficios

Imagen de archivo de un agente (Policía Nacional)

Dos mujeres han sido detenidas por prostitución de otra persona y corrupción de menores. Una de ellas era la madre de la víctima y la otra su hermanastra. Este suceso ha ocurrido en Granada, con una joven de 17 años como protagonista de un abuso de poder donde su propia progenitora la promocionaba en páginas de contacto para ofrecer sus servicios sexuales.

En la detención han participado agentes de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. Las dos detenidas tienen 34 y 20 años. La hermanastra también habría formado parte de los anuncios ilegales, y la madre sería la cabeza pensante detrás de este entramado de prostitución de menores.

Junto al uso de su hija y de su hijastra, aunque esta también puede enfrentarse a delitos, la implicada principal también incluía en su red a una tercera joven de nacionalidad colombiana, de 29 años, que participaba en la red de la misma forma. Este proceso, enmarcada dentro de la llamada operación ‘Tocorón’, llevó a los agentes a varios pisos turísticos donde identificaron una red dedicada a la explotación sexual.

Los anuncios publicados en internet mostraban, por una parte, a la hija adoptiva de la responsable, de 20 años, en fotografías individuales, y por otra parte en imágenes junto a otra joven cuyo rostro siempre aparecía pixelado. Los agentes pronto centraron su atención en esta persona, descubriendo que se trataba de una chica de 17 años que, según determinaron, estaba siendo forzada a dedicarse a la prostitución.

La mujer de 34 años hacía pública en redes sociales la vida de aparentes lujos y altos ingresos que llevaba, a través de constantes publicaciones en distintos perfiles. Tanto ella como otra mujer relacionada con la organización han sido arrestadas y puestas a disposición de la autoridad judicial, a la espera de su proceso legal por los dos graves delitos.

Investigación y juicio

Las investigaciones iniciaron un proceso a finales de agosto tras detectar en una página de contactos anuncios que incluían imágenes de una joven cuya apariencia sugería que podría ser menor de edad. Han permitido comprobar que la totalidad de las ganancias generadas por las dos jóvenes pasaba directamente a manos de la mujer que lideraba la organización.

Por ello, han considerado que la más mayor es el cerebro detrás del operativo y, en principio, recibirá la condena más dura del grupo delictivo. De forma paralela, la víctima menor de edad ha sido escuchada en declaración, dentro de las actuaciones orientadas a garantizar su protección, apoyo y acompañamiento psicológico tras ser liberada de la situación de explotación y abuso en la que se encontraba envuelta.

La legislación española establece que coaccionar o forzar a una persona menor de edad para que se dedique a la prostitución constituye un delito grave. El Código Penal contempla para estos casos penas de prisión que pueden oscilar entre dos y cinco años, así como otras sanciones relacionadas con la protección de la víctima y la inhabilitación para algunas actividades o cargos públicos.