Los 5 errores que no debes cometer si vas a ver una casa para comprarla, según un experto: “Aquí acaba de cometer el primero”

Un experto en marketing inmobiliario advierte sobre los errores que la mayoría de personas cometen en su camino por encontrar el hogar ideal para vivir

Por Guillermo Urquiza

Consejos y recomendaciones que debes
Consejos y recomendaciones que debes de tener en cuenta antes de comprar una vivienda (Montaje Canva Infobae)

Un creador de contenido especializado en el sector inmobiliario, conocido en TikTok como @heriahomes, publicó recientemente un video dirigido a personas que buscan comprar una casa. El material, difundido en redes sociales, detalla cuáles son los errores más comunes que se cometen al visitar un inmueble en venta. La publicación surge en un momento en el que la búsqueda de vivienda es cada vez más competitiva en ciudades de España, donde ver un piso no solo significa observar un espacio, sino tomar decisiones que implican una inversión importante. El objetivo del experto en marketing es que quienes están comenzando ese proceso sepan qué mirar, qué preguntar y qué evitar para no arrepentirse más adelante.

Muchas personas visitan un piso por primera vez y, aunque lleven semanas o meses mirando anuncios, llegan sin un plan claro. Se emocionan antes de analizar y se dejan llevar por detalles superficiales. Según explica @heriahomes, esto ocurre porque la compra de una vivienda es una experiencia cargada de expectativas y, a menudo, de presión. Esa mezcla hace que sea fácil perder el foco. “Mucha gente va a ver un piso y no sabe qué está mirando”, señala en su vídeo. Esa falta de claridad puede llevar a tomar decisiones impulsivas, pasar por alto problemas o firmar una reserva sin haber hecho las comprobaciones necesarias. El video busca, justamente, que el comprador afronte la visita como un paso estratégico y no como una cita improvisada.

El Gobierno cedió 160 viviendas del Plan Procrear a miembros de las Fuerzas Federales

Entre los errores más habituales está no hacer preguntas clave. Puede parecer incómodo pedir datos sobre las tuberías o los gastos de comunidad, pero no hacerlo puede significar descubrir luego costes adicionales o reformas inevitables. La visita no es solo para mirar, sino para preguntar. Otro fallo frecuente es dejarse llevar por lo visual. Una decoración moderna, paredes recién pintadas o muebles bien distribuidos generan la ilusión de perfección. Pero una buena puesta en escena no garantiza la calidad real del piso. El vídeo recuerda que una vivienda puede parecer lista para entrar a vivir y aun así tener humedad, mala insonorización o problemas estructurales. También destaca la importancia de revisar lo básico. Sin embargo, muchos compradores se olvidan de hacerlo porque están pensando en la distribución o imaginando cómo decorarán el salón.

También es fundamental considerar la ubicación del piso. Un piso puede ser atractivo por dentro, pero el entorno es igual de importante. Transporte público, comercios, escuelas, ruido, zonas verdes y seguridad son factores que influyen en la calidad de vida diaria. La recomendación es caminar por la zona, visitarla en distintos horarios y preguntar a vecinos o comerciantes.

La emoción puede jugar en contra

Finalmente, el video advierte sobre el riesgo de enamorarse demasiado rápido. Ver un piso que encaja con lo que se buscaba puede generar un impulso inmediato por cerrarlo cuanto antes, sobre todo en un mercado donde las buenas oportunidades vuelan. Pero comprar una vivienda requiere pausa y comparación. Analizar otras opciones y, si es posible, visitar el piso más de una vez ayuda a confirmar que la decisión es la adecuada y evita frustraciones posteriores.

Una mujer decora su casa
Una mujer decora su casa por primera vez (Freepik)

Para el creador de contenido, reconocer estos errores y evitarlos permite tomar decisiones más informadas, aumentando las probabilidades de acertar en la elección. El mensaje central es simple: ir preparado puede marcar la diferencia entre una compra acertada y una experiencia complicada.

